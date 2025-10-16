Китайската икономика е на кръстопът, заяви Кристалина Георгиева

Китай се намира на кръстопът, на който трябва да реши дали икономиката му да остане насочена към износ или да се преориентира към вътрешен растеж и потребление. Това посочи управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева на продължаващите годишни срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон.

По думите й Китай е "доста устойчив" на сътресенията, пред които е изправена световната икономика, отбелязвайки растеж над средното за света и по този начин допринася за повишаване на глобалния показател. Втората по големина световна икономика обаче трябва да реши дали да остане насочена към износа или да се преориентира към вътрешното потребление.

Според Георгиева китайските лидери признават, че времето за тази промяна е дошло.

За да се извърши тя трябва да бъдат разрешени проблемите в сектора на недвижимите имоти, тъй като те сдържат потребителското доверие. Трябва да се разширят мрежите за социална сигурност като за тази цел могат да бъдат пренасочени средства, с които държавата в момента подкрепя някои индустрии. Това би засилило доверието на потребителите и би намалило склонността им да спестяват, като вместо това започнат да харчат повече. Необходимо е също да се отворят сектори като услугите, включително в образованието и здравеопазването.

По този начин би могло да се намалят дисбалансите, които в момента се наблюдават в Китай, отбеляза ръководителката на МВФ.

Фондът прогнозира леко забавяне на растежа на китайската икономика до 4,8 на сто тази година и 4,2 на сто догодина спрямо темпа от 5 на сто, отчетен за 2024 година.