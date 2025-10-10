Министър Гуцанов защити почивните понеделници

Борислав Гуцанов не подкрепя повишаване на възрастта за пенсиониране и на осигуровките

Приходите от осигуровки са с 1,7 млрд. лв. повече

Срещу отмяната на почивните понеделници се обяви министърът на труда Борислав Гуцанов. Хората са свикнали с това, че когато празниците се падат събота или неделя, първият работен ден е почивен, заяви министър Гуцанов по повод законопроект на депутати от ПП-ДБ, който предвижда да отпаднат почивните понеделници в държавата.

Борислав Гуцанов подкрепя запазване на сегашното положение с почивен понеделник. Много страни в Европа правят дори четиридневна работна седмица, каза министърът. “Да не се правят на по-големи католици от папата”, заяви още той по повод предложението на ПП-ДБ.

Министър Гуцанов подкрепя предложението на Министерски съвет заради приемането на еврото 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. да бъдат обявени за почивни дни. Около празниците така или иначе работните дни са малко по-съкратени, нека това да стане по този официален начин, каза той. Тъй като 3 и 4 януари са събота и неделя, за посрещане на еврото и Новата 2026 г. ще има общо пет почивни дни. Ако някой работи през тези дни, трябва да получи поне 75% над надницата си за работен ден, а за работа на 1 януари, надницата се удвоява, защото е официален празник.

Относно предложението на депутати от управляващото мнозинство да бъде дадена възможност на родители на ученици до 12-годишна възраст да поискат гъвкаво работно време през лятната ваканция, Гуцанов каза, че Министерството на труда подкрепя идеята. От министерството дадох идея, която народните представители трябва да разгледат - промяната да не важи само за лятната ваканция, а през цялата година. Защото много родители, особено в големите градове, карат децата си до училище и имат нужда от гъвкаво работно време.

По повод подготовката на пътна карта за промени в пенсионната система Борислав Гуцанов заяви, че не подкрепя повишаване на възрастта за пенсиониране и на осигуровките за пенсия. Категоричен съм, че по никакъв начин не трябва да бъде повишавана възрастта за пенсиониране, каза министърът. “Ако се правят промени, трябва да са за надграждане, а не радикални и големи. Това е консервативна система и трябва много внимателно да се говори”, добави той.

Ключът за усъвършенстване на българската пенсионна система се крие в сивата икономика и недекларираните милиарди в нея, каза социалният министър Борислав Гуцанов преди началото на конференция, посветена на недекларирания труд. Според него това, което трябва да се направи, е борба със сивата икономика. Не можем да имаме близо 30% сива икономика и да се правим, че не го виждаме, каза Гуцанов. Той обясни, че социалното министерство и кабинетът като цяло правят всичко възможно в това направление и работата дава “нелоши резултати”.

През първите девет месеца на годината са извършени близо 38 хил. проверки от Главната инспекция по труда. Установени са около 2800 случая на работа без трудов договор, а наложените санкции възлизат на над 11 млн. лв. Приходите от осигурителни вноски са се увеличили с 1,7 млрд. лв., каза министър Гуцанов.

“Работата без трудов договор е явление, което няма да толерирам по никакъв начин. Именно тя е входната врата към по-опасни престъпления - като трудова експлоатация, трафик на хора и сексуално насилие”, каза министърът на труда Борислав Гуцанов по време на конференцията.