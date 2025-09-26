Газът поскъпва преди началото  на зимата

“Булгаргаз” поиска 61,01 лв. за MWh

Газът ще поскъпне преди началото на зимата. “Булгаргаз” поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране цена на природния газ за октомври от 61,01 лв. за мегаватчас. Това е с 49 ст. по-скъпо от цената за септември, която е 60,52 лв. за мегаватчас.

На открито заседание КЕВР обсъди доклада по внесеното заявление на газовия оператор. “Булгаргаз” разгледа доклада на работната група и няма забележки към него. Към днешна дата не се очакват изменения в първоначално предложената цена. Ще има готовност на 30 септември да внесем окончателните данни”, каза изпълнителният директор на дружеството Веселин Синабов.

На 30 септември общественият доставчик ще внесе в КЕВР актуализирани данни за пазара. Същия ден регулаторът ще определи окончателно цената на синьото гориво за октомври. Да се надяваме, че няма да има изменение до края на месеца, каза председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски. През следващия месец страната ни ще разчита на доставки от Азербайджан през интерконектора с Гърция. Договорени са и допълнителни количества втечнен природен газ.