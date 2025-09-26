Българо-корейски бизнес форум за умните ферми

Обсъждат модерни решения за животновъдството

Иновации променят цели индустрии

Днес се провежда първият по рода си Българо-корейски земеделски бизнес форум на тема „Смарт (умна) ферма в животновъдството“. Официално форума ще открият зам.-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева, изпълнителният директор на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) доц. д-р Младен Младенов и председателят на Българо-корейската търговска камара Цветомира Савова. Приветствие към участниците ще бъде направено и от посолството на Република Корея в България. Камарата играе ключова роля за развитието на двустранните икономически отношения между България и Република Корея.

Форумът събира на едно място представители на водещи южнокорейски компании и български земеделски стопани и преработватели. Акцентът ще бъде върху иновативни технологии и добри практики в областта на животновъдството, включително прилагането на смарт решения в говедовъдството, свиневъдството и птицевъдството.

Участниците ще имат възможност да се запознаят с опита на три водещи южнокорейски компании – LITS, IONTEC и UNI AI, които ще представят свои разработки в сферата на интелигентните технологии за фуражи, управление на животновъдни ферми и модерни решения за животновъдството. В рамките на събитието ще се проведат дискусии и двустранни бизнес срещи между участниците от двете страни.

„Смарт фермите вече не са бъдеще – те са настояще. Южна Корея е доказала, че иновациите могат да променят цели индустрии. Сега е моментът тези знания и технологии да намерят реализация и в България“, заяви председателят на Българо-корейската търговска камара Цветомира Савова.