Разходите на фирмите за един час труд нараснаха с 13,2% за година

Най-голямо увеличение има в административните дейности

Добивната промишленост със 17,2% ръст

Общите разходи на бизнеса за един час работа на наетите хора през второто тримесечие на годината нарастват с 13,2% спрямо същия период на миналата година, обявиха от НСИ. В индустрията увеличението на разходите на фирмите за труд е с 14%, в услугите е с 11,9%, а в строителството - с 16,2%, показват данните на НСИ.

Най-голямо увеличение на общите разходи за труд в рамките на година е регистрирано в сектора „Административни и спомагателни дейности“ - 18,1%. На следващите места по ръст на разходите за труд на наетите хора са секторите „Култура, спорт и развлечения“ - със 17,7%, и „Добивна промишленост“ - със 17,2%.

Голямо е увеличението на разходите за труд на фирмите и в сферата „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - 15,8%, „Операции с недвижими имоти“ - 16,5%, и „Образование“ - 15,3%. В сектора „Хотелиерство и ресторантьорство“, където заплатите са най-нисик, увеличението на разходите за труд е само със 7,7% и е доста по-малко от средното вдигане на заплатите в страната.