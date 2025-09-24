МВФ иска прогресивен данък и високи осигуровки

Препоръчват отмяна на максималния осигурителен доход

Предлагат премахване на добавките от 60 лв. към пенсиите

По-висок данък за фирмите

Да бъде премахнат максималният осигурителен доход и да бъде въведено прогресивно облагане на доходите са част от препоръките на МВФ, които бяха представени от ръководителя на мисията на фонда в София Фабиан Борнхорст. Приемане на предложенията би довело до увеличение както на данъка, така и на осигуровките за хора с високи доходи.

Според МВФ е под въпрос дали сегашната данъчна система ще позволи на страната да финансира всичките необходими разходи през следващите години. В средносрочен план по-големи приходи в бюджета биха могли да бъдат осигурени чрез увеличаване на данъчните ставки както за физическите лица, така и корпоративните печалби и преминаване към прогресивно данъчно облагане на доходите, като по този начин се намали неравенството на доходите, заявяват от МВФ.

Относно препоръката за въвеждане на прогресивното подоходно облагане, министърът на финансите Теменужка Петкова обърна внимание, че МВФ я прави не за първи път. “Категорично мога да кажа, че темата за промяна на данъчната система не стои на дневен ред пред правителството”, коментира тя.

Дефицитът в пенсионната система на България се увеличава, тъй като осигурителните вноски изостават от нарастващите плащания, а застаряването на населението допълнително ще увеличава недостига, пише в заключителните препоръки на МВФ след приключването на мисията в София. Финансовата устойчивост може да бъде засилена чрез увеличаване на приходите от осигуровки, включително чрез премахване на максималния осигурителен доход, чието нарастване не съответства на увеличението на заплатите, посочват от МВФ.

В средносрочната бюджетна прогноза на Министерство на финансите е планирано увеличението на осигуровките за пенсия с 1% от 1 януари 2027 г. Изместване на това увеличение напред, от 2026 г. също ще засили финансовата устойчивост на пенсионната система, заявяват от МВФ.

Други препоръки на фонда са премахване на тавана на пенсиите и на ковид добавките от 60 лв., които дават към всички пенсии. Премахването на ковид добавките и на старите и на новите пенсии би означавало реално намаляване на старите пенсии. А ако ковид добавката бъде махната само за новите пенсии, това не би било справедливо към новите пенсионери. На фона на препоръката за намаляване на пенсиите чрез отпадане на ковид добавката, от МВФ подчертават, че подобряването на адекватността на пенсиите за намаляване на бедността в напреднала възраст остава приоритет.

По отношение на приходите в бюджета подобряване на събираемостта на ДДС и увеличаване на приходите от данъчно облагане на недвижимите имоти и от акцизите би могло да спомогне за осигуряване на допълнителни ресурси, заявяват от Международния валутен фонд. Гледайки напред, фокусът трябва да бъде върху мобилизирането на допълнителни приходи, за да се отговори на нарастващите нужди в инфраструктурата, здравеопазването и образованието и да се помогне за намаляване на неравенствата, посочват от МВФ.

Инфлацията в страната ни е висока, но се очаква постепенно забавяне, гласят заключенията на МВФ. Очакванията са средногодишната инфлация за настоящата и за следващата година да бъде 3,5% и едва след това да се забави. Ръстът на икономиката на страната се очаква да бъде около 3% през тази и следващата година. За ръста на брутния вътрешен продукт (БВП) допринася високото потребление, подкрепено от силния растеж на кредитирането и фискалните облекчения. След свиването през миналата година инвестициите отново нарастват. Но търсенето на изнасяни от България стоки и услуги се очаква да бъде слабо, заради по-бавния ръст на икономиките на ключови държави от ЕС и глобалната несигурност.

От МВФ критикуват практиката от последните години цялата печалба на държавните предприятия да влиза в бюджета. Изискването държавните предприятия да прехвърлят цялата си печалба в бюджета може да ограничи способността им да реинвестират и трябва да бъде преразгледано, заявяват от фонда. Изискването държавните предприятия да изплащат редовни и междинни дивиденти, като същевременно ги рекапитализират, изпраща противоречиви сигнали за политическите намерения и финансовото състояние на държавните предприятия, пише в заключенията на Международния валутен фонд.

Апартаментите остават достъпни

Вдигането на доходите стимулира пазара на имоти

Задлъжнялостта е малка

Има обективни фактори, които стимулират пазара на имоти в страната.

Пазарът на имоти в България е бил задълбочено анализиран от мисията на МВФ в София, стана ясно от думи на ръководителя на мисията Фабиан Борнхорст. Има някои структурни фактори, които подкрепят пазара на имоти - доста устойчивото и стабилно повишение на доходите в страната, миграцията от селските райони към градовете и завръщането на хора, живеещи в чужбина. С повишаването на доходите нарастват и изискванията към качеството на жилищата, каза Фабиан Борнхорст. Тази тенденция ще продължи във времето, добави той.

Има и временни фактори, които стимулират пазара на имоти. Шефът на мисията на МВФ обясни, че чува как купуват недвижими имоти с пари в брой. Причината за това е предстоящото влизане в еврозоната и желанието на някои хора да инвестират наличните си пари в брой.

Срещу нарастващото търсене има голямо предлагане на имоти, дават повече разрешителни за строеж, показва анализът на МВФ. Обемът на жилищните кредити нараства, но съотношението на дълга на домакинствата към брутния вътрешен продукт е доста ниско - 26%, докато средно за еврозоната това съотношение е над 50%, каза Фабиан Борнхорст. Според нето е важно и доколко домакинствата могат да си позволят покупката на жилища. А в България жилищата остават сравнително достъпни, заяви той.

През 2026 г. с приемане на еврото в банковия сектор доста неща ще се променят, каза Фабиан Борнхорст. С влизането ни в еврозоната по-голямата част от резервите на банките в БНБ ще бъдат освободени и ще видим как банките ще оползотворят тази допълнителна ликвидност, коментира ръководителят на мисията на МВФ.

Повишенията оказват инфлационен натиск

Стопират увеличението на бюджетни заплати



Премахване на автоматични повишения

За отпадане на автоматичните увеличения на заплати в администрацията при вдигане на средната заплата за страната настояват от МВФ.



Ограничаване на разходите за заплати в администрацията и реформа на модела на възнаграждения и публичния сектор, предлагат от МВФ. Повод за това искане е вдигането на възнагражденията в МВР и Министерство на отбраната с до 50% с бюджета за 2025 г., който влезе в сила от 1 април. Увеличението на заплатите в тези министерства беше обвързано с ръста на средната заплата в страната.

Фискалната политика на България трябва да бъде затегната и да се насочи от подкрепа на потреблението към насърчаване на качествените инвестиции, заявяват от Международния валутен фонд. Забавянето на растежа на заплатите в публичния сектор и индексацията на обезщетенията чрез отвързването им от увеличението на средната и минималната заплата ще доведе до значителни бюджетни икономии и ще облекчи инфлационния натиск, посочват от МВФ. Това означава премахване на автоматичното увеличение на бюджетни запрати при нарастване на средната заплата в страната. Настоящото голямо търсене от страна на потребителите може да доведе до прегряване и по-продължителен инфлационен натиск, предупреждават експертите.

Прилагането на настоящите правила за индексация на заплатите в някои ведомства и през следващата година се очаква да увеличи текущите разходи, което допълнително да подкрепи доходите и потреблението на домакинствата. Задействането на клаузата за дерогация в рамките на Пакта за стабилност и растеж на ЕС ще позволи по-високи разходи за отбрана. В резултат на това бюджетният дефицит се очаква да остане над 3% от БВП през 2025 и 2026 г., посочват от МВФ. Експертите на фонда препоръчват бюджетният дефицит да бъде намален с 1% чрез ограничаване на разходите и увеличение на приходите.

В ДАНС увеличението е с 38%

Парите за заплати в някои ведомства нараснаха с 40%



Ключови министерства са с 5-10% увеличение

Има ведомства, в които покачването за заплатите достига 30-40% през първото полугодие, показва проверка на ИПИ на отчетите им за първите две тримесечия на 2025 г. Разходите за персонал в МВР са в размер на 1,9 млрд. лв. за първите 6 месеца на година и нарастват с над 40% спрямо първата половина на 2024 г. Разходите за персонал в Министерство на отбраната достигат 1,2 млрд. лв. за полугодието, като нарастват с 35%. Само тези две ведомства са похарчили 3,1 млрд. лв. за персонал до средата на 2025 г.

Подобна е картината и в други т. нар. силови структури. Ръстът на разходите за персонал в Държавна агенция “Технически операции” (ДАТО) е 41%, в Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) е 38%, а в Национална служба за охрана (НСО) е 36%. В Министерство на правосъдието ръстът на разходите за персонал е 27%, при това с много сериозна промяна от второто тримесечие, която, ако се запази до края на годината, ще бъде над 40% за цялата 2025 г.

Бюджетът за тази година беше приет в края на март, тоест възможно е към средата на годината да не е напълно разгърната новата политика за възнагражденията.

В други ведомства картината е различна. Във водещи структури като министерствата на финансите, здравеопазването, труда и социалната политика ръстът на средствата за персонал е 5-10%, което е нормално на фона на инфлацията и съпоставимо с ръста на пенсиите от 8,6%.

Свръх амбициозната политика за покачване на възнагражденията в избрани сфери води до сериозна тежест за бюджета от близо 2% от БВП допълнителен разход. В същото време тези разходи подсилват инфлацията, заявяват от ИПИ.