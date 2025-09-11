Пламен Димитров: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките магазини, това е пазарен нонсенс

Във веригите е по-скъпо от малките магазини, което е пазарен нонсенс. Това каза в ефира на bTV президентът на КНСБ Пламен Димитров.

"Между 20%, което е най-ниското и можем да приемем за нормално, до 100% е разликата между цена на едро и на дребно", отбеляза още той.

И посочи сиренето като "любимата си стока": "От 11,63 е на 19,70 лв. в магазинната мрежа. Това е с 8 лв. или със 72% повече", изтъкна Димитров.

Утре представители на КЗК ще проведат среща, след като синидкалната организация е сезирала Комисията за данните, които е събрала при наблюдението на 600-те магазина в страната, които следят.

"Няма връзка между поскъпването на цените от малката кошница с влизането в еврозоната и никога не е имало", коментира още Димитров.