Предлагат по-висок праг за регистрация по ДДС

Облекчение за малкия бизнес

Данък при годишен оборот над 166 хил. лв.

Прагът за задължителна регистрация по ДДС да бъде повишен от 100 хил. лв. годишен оборот на 166 хил. лв., предлагат депутати от ППДБ с промени в Закона за ДДС, които са внесени в парламента. Целта е да бъде намалена административната и финансовата тежест за малките и микро предприятията, да се стимулира предприемачеството и да се подобри бизнес средата в страната, гласят мотивите на депутатите.

Много микро и малки бизнеси в България се сблъскват със значителни разходи за счетоводство и за спазване на изискванията на Закона за ДДС, което включва подаване на ежемесечни справки-декларации. Повишаването на прага за задължителна регистрация ще освободи хиляди малки търговци, занаятчии, стартиращи компании и свободни професии от тези административни и финансови тежести. Предприемачите ще могат да насочат ресурсите си към инвестиции, нови работни места, повишаване на заплатите, гласят мотивите на депутатите.

По-високият праг за регистрация дава възможност на новосъздадените предприятия да започнат дейност без веднага да бъдат натоварвани с ДДС. Това е особено важно за микро и малките компании. Очакваният ефект от вдигане на прага за регистрация по ДДС е намаляване на административната тежест за около 400 хил. микро и малки фирми. Промяната ще стимулира предприемачеството, тъй като повече хора ще стартират бизнес без страх от сложната ДДС процедура, посочват депутатите. Очаква се краткосрочно намаляване на приходите от ДДС, но ефектът ще бъде компенсиран от увеличаване на икономическата активност, по-високи корпоративни данъци, осигуровки и данък върху доходите на физическите лица, създаване на нови работни места и по-високи заплати, пише в мотивите.