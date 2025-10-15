НСИ: Годишната инфлация стигна 5,6 на сто, дрехите поскъпват, храната поевтинява

Годишната инфлация в България се е ускорила до 5,6% през септември 2025 година, показват последните данни на Националния статистически институт.

Това е най-високото ниво на инфлацията от октомври 2023 година насам и бележи лек ръст спрямо август, когато стойността беше 5,3%.

В същото време, на месечна база се отчита дефлация от 0,8% през септември, което показва понижение на общото ценово равнище спрямо август.

Средногодишната инфлация за периода октомври 2024 - септември 2025 година спрямо предходните 12 месеца е 3,8%, докато натрупаната инфлация от началото на 2025 година до края на септември възлиза на 3,4%.

Най-значимо увеличение на цените през септември спрямо предходния месец се наблюдава в групата „Образование“ - с 4,5%.

Цените на облекло и обувки също нарастват с 1%.

Според националната статистика най-сериозно понижение има в категорията „Развлечения и култура“, където цените спадат с цели 9,9%. Спад се отчита и при „Ресторанти и хотели“ (с 0,9%), както и при „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (с 0,1%).

Икономическите анализатори отбелязват, че сезонните фактори, както и началото на новата учебна година, вероятно са повлияли на движението на цените в сектора на образованието.