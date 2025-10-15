Инфлацията нарасна рекордно

Най-много са поскъпнали почивките

Цените са вдигнати с 5,6 на сто за година

Инфлацията в страната нарасна рекордно, показват данни на НСИ. Годишната инфлация към края на септември е 5,6%, което е най-високото ниво от близо две години насам. За последно инфлацията е била по-висока през октомври 2023 г. От НСИ не изследват причините за поскъпването през последните месеци. Но след като страната ни беше одобрена за влизане в еврозоната инфлацията стабилно нараства.

В рамките на година най-много са поскъпнали пакетните услуги за почивки и туристически пътувания - с над 34 на сто. На второ място по повишение на цените са бижутата и часовниците - с 24,2 на сто, като сред причините за това е повишаването на цените на среброто и златото на международните пазари. На трето място по повишение на цените е събирането, отвеждането и третирането на отпадъчни води - с 23,7 на сто. Много голямо е вдигането и на таксите за събиране и изхвърляне на битови отпадъци - средно с над 20 на сто за страната, при положение, че още не е влязло в сила плащането на такса смет според количеството изхвърлени боклуци. Когато това стане, плащаната от домакинствата такса смет ще нарасне още повече, като увеличението може да бъде няколко пъти, показват изчисления на кметове.

Поскъпването на храните и безалкохолните в рамките на година е с 6,2 на сто, а цените на алкохола и цигарите са вдигнати средно със 7,8%. Още по-голямо е поскъпването на тока, водата, газа, парното и повишението на наемите - средно с 8,7 на сто. За година най-много са вдигнали цените на развлеченията и културните мероприятия, което се дължи основно на поскъпването на туристическите услуги.

От основните храни най-голямо е поскъпването на кафето, чая и какаото - със 21,3 на сто за година, показват данните на НСИ. Сред причините за това е повишението на цените им на международните борси. На второ място по поскъпване са плодовете със 17,7 на сто. При зеленчуците е отчетено намаление на цените с 1% спрямо септември миналата година. На трето място по повишение на цените са храните от групата “захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия” с повишение с 11,5%. Много голямо е поскъпването и на хляба и зърнените храни - с 11,4 на сто. Маслото и олиото са поскъпнали със 7,3% за година, а цените на млякото, млечните продукти и яйцата са вдигнати средно с 5,3 на сто.