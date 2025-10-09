Борислав Гуцанов: Демографската криза засяга целия ЕС

Демографската криза е не само национален, но и общоевропейски проблем, който изисква координирани усилия и стратегически подход на ниво Европейски съюз (ЕС). Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на директора на Европейския орган по труда (ЕОТ) Козмин Боянджиу, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство. Двамата са обсъдили актуалните предизвикателства, пред които е изправен пазарът на труда не само в България, но и в целия Европейски съюз.

У нас 24% от населението е над 65-годишна възраст. Ситуацията в останалите части на Съюза не е много по-различна, посочил министър Гуцанов.

Гуцанов представи пред Козмин Боянджиу инициативата „Избирам България“, насочена към завръщането на наши сънародници от чужбина и интегрирането на хора с българско самосъзнание, живеещи извън страната. „Стимулираме този процес със средства, които подпомагат завръщането в България, включително за намиране на детски градини, изучаване на български език и социална адаптация на семействата. След шестия месец от завръщането си участниците в програмата могат да получат еднократен стимул в размер на 30% от шест работни заплати за съответния сектор“, обясни министърът.

Според него мерките в подкрепа на мобилността и завръщането на българите от чужбина са пряко свързани със справянето с демографската криза и подпомагането на икономиката. „Това е не просто социална, а национална кауза, която може да обедини обществото и политическите сили“, подчерта още Гуцанов.

По време на разговора е била обсъдена и необходимостта от по-добра защита на правата на работниците на транснационално ниво, както и от ясна регулация за заетостта на граждани от трети страни, които все по-често стават част от европейския пазар на труда.

Козмин Боянджиу запозна Борислав Гуцанов с приоритетите на организацията, насочени към координирани действия за преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда в Европейския съюз. Той подчерта, че липсата на работна ръка е общ проблем за всички държави членки и приветства усилията на България за намиране на устойчиви решения.

Министър Гуцанов увери, че България ще продължи да работи активно за гарантиране на справедливи условия на труд, равни права и социална сигурност за всички работници, независимо дали са български граждани, или идват от други страни.

Козмин Боянджиу посети България и през 2024 година.

В рамките на организираното посещение ръководството и представителите на Главната инспекция по труда взеха участие в среща със студентите от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и в Кръгла маса на тема „Процесите на българския пазар на труда и отражението им върху тенденциите на трудовата мобилност на българите в ЕС и техните права“, на която бяха поканени представители на социалните партньори и други институции.