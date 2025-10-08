„Златна треска“ и рекорд: над $4000 за тройунция (Инфографика)

Геополитическото напрежение, проблемите в САЩ и Европа са сред причините за вдигане на цената

Над 50% поскъпване за година

Цената на златото постави нов исторически рекорд, достигайки 4037 щатски долара за тройунция. Това представлява поскъпване с повече от 50% в рамките на една година - най-силното представяне на благородния метал от 1979 г. насам.

Според “Файненшъл Таймс” бурният подем на златото предизвиква истинска нова “златна треска”, като инвеститори и банкови институции по целия свят се втурват да купуват злато, преди цената да продължи възхода си. Известният инвеститор и милиардер Рей Далио заяви по-рано през седмицата, че “златото вече е по-сигурно от долара” и остава ключов инструмент за диверсификация на портфейлите в несигурна икономическа среда.

Централните банки продължават да бъдат водещи купувачи, натрупвайки близо 1000 тона злато през последните три години. В Азия, Индия отчете удвояване на вноса на злато и сребро, което е ясен знак за продължаващо търсене.

Предишният рекорд от 3000 долара за тройунция бе поставен през март, малко преди САЩ да обявят нови мита за Китай, ЕС и други ключови търговски партньори. Във вторник инвестиционната банка “Голдман Сакс” повиши прогнозата си за цената на златото до 4900 долара за тройунция до края на 2026 г.

В момента всички пазарни участници - от централните банки до инвеститорите, използват златото като актив убежище. Случващото се е резултат от паника, несравнима с избухването на войната в Украйна и на инфлацията. Сред причините за масовата нужда на пазарните участници да купуват злато са геополитическото напрежение в Близкия изток и Украйна и липсата на признаци за разрешаването му, вътрешните проблеми, свързани с изпращането на армия от президента на САЩ Доналд Тръмп в редица градове, проблемите в Европа с правителството във Франция и с бюджетните дефицити на страните от ЕС, както и обезценяващият се долар.

Допълнителен фактор за поскъпване на златото са пониженията на лихвите от Федералния резерв на САЩ и очакванията, че това ще доведе до ускоряване на инфлацията в страната. Пазарните анализатори отчитат вероятност от 95% за намаление на лихвите на Фед с 25 базисни пункта (0,25%) през октомври и 84% вероятност за подобно действие и през декември. Това води до поскъпване не само на златото, а и на суровините и на метали като среброто, платината и паладия. Всички фактори в момента показват несигурност и смут, което създава перфектни условия за покачване на цената на златото.

Желанието на централните банки да купуват злато непрекъснато расте и това също допринася за поскъпването на благородния метал. Преди няколко седмици те пуснаха прогнозируемите си покупки за следващото полугодие, които отново са в много големи размери. Наред с това има оттегляне на пари от държавни ценни книжа и криптовалути към злато.