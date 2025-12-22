Кой притежава най-много злато в света и къде се намират кюлчетата

От хиляди години златото е символ на богатство. Въпреки че човечеството е използвало всички видове инструменти като пари (сол, монети, банкноти или, понастоящем, алгоритми), никой актив не може да се сравни с него по историческа значимост, а популярната култура е пълна с препратки към ценния метал. Исторически, като златото от Москва, изпратено от правителството на Втората република в СССР, или телевизионни, като успеха на сериала „La Casa de Papel“. Дори във времена на футуристични механизми като криптоактивите, ценният метал отстоява своята сила. И не само като инвестиционен актив, способен да предложи убежище в моменти на финансови сътресения, но и като геостратегическо оръжие. Закупуването на злато от централните банки, ускорено с избухването на войната в Украйна през 2022 г., е ключов фактор за интензивността на покачването на цената му, до такава степен, че собствеността върху кюлчетата и физическото място, където се съхраняват, придобиват различно измерение, в което има голямо значение и новия световен и търговски ред, наложен от Белия дом, пише El Pais.

Бурната международна политика, провеждана от Доналд Тръмп, в открит конфликт с ЕС, активира тази година дебата в страни като Германия и Италия относно целесъобразността от репатриране на значителните им резерви от злато в САЩ.

Златният стандарт като референция за световните валути беше изоставен по време на Голямата депресия,

а конвертируемостта на долара в злато – през 1971 г. Въпреки това централните банки по целия свят разполагат с огромни резерви от метала, чиято стойност се е повишила значително благодарение на ръста на цените. Златото се е повишило с 65% през 2025 г., което е най-добрият му резултат от 1979 г. насам, и отбелязва ръст от почти 140% през последните три години. Резервите на САЩ – страната с най-големите запаси от злато в света, 8133 тона – за първи път надхвърлиха 1 трилион долара (850 милиарда евро). Покупките на централните банки са били определящи за неудържимия ръст на ценния метал и достигат обем от около 32 000 тона в световен мащаб. Те са на стойност 3,84 трилиона евро.

Руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. бележи повратна точка в ролята на златото като убежище за активи и в геополитическото му измерение.

Исканията за репатриране на италианското или германското злато засега не идват нито от правителствени служители, нито от централни банки. В Германия те възникнаха в крайната дясна партия „Алтернатива за Германия“, а в Италия тази идея съществуваше още от 2019 г. в партията „Братя на Италия“ на настоящата министър-председателка Джорджия Мелони. Въпреки това, нейното правителство не е предприело никакви инициативи за репатриране на резервите от САЩ, което е скъпо решение от логистична гледна точка и без съмнение също така и от политическа.

Италия дава друг скорошен пример за това подновено привързаност към суверенното злато: партията на Мелони предложи резервите от ценния метал да бъдат обявени за „собственост на държавата от името на италианския народ“, мярка, която веднага предизвика подозренията на ЕЦБ, която се опасява, че това ще наруши независимостта на Банката на Италия и ще противоречи на европейските договори.

Златото и митата

Златото, като геополитически актив, е чувствителен въпрос за САЩ, което стана ясно тази година в политиката им по отношение на митата. Заплахата от налагане на такси върху ценния метал вече доведе до преместване на кюлчета от трезорите в Лондон към тези в Ню Йорк като превантивна мярка. Банката на Англия, чиито трезори съхраняват голяма част от кюлчетата на финансовите институции по света, регистрира през февруари силни искания за изтегляне на злато от оператори и банки, които предпочитаха да го преместят в Ню Йорк. Ефектът от заплахата за налагане на мита върху златото достигна своя връх през август, когато Тръмп обяви 39% мита върху Швейцария, които засегнаха и нейната мощна индустрия за рафиниране на злато.

Швейцария преработва около 70% от златото в света, а САЩ е водещ вносител на златни кюлчета. Всъщност търговският излишък на Швейцария с Вашингтон се обяснява до голяма степен с ценния метал. Тръмп в крайна сметка реши да освободи златото от мита и да намали ставките за Швейцария до 15% в споразумение, което включва пакет от швейцарски инвестиции на стойност около 200 милиарда долара в САЩ, като индустрията за рафиниране на злато е една от ключовите дестинации.

Годишните покупки от страна на паричните власти са били средно около 500 тона между 2009 и 2021 г. и са се увеличили многократно от 2022 г. насам. Китай разполага с шестите по големина златни резерви в света, възлизащи на 2279,56 тона, количество, което е нараснало от 1948 тона през 2021 г., според данни на World Gold Council, един от основните източници на информация за това кой притежава златото в света. Полша, която от 2022 г. е в постоянна готовност поради близостта си до Русия, е увеличила резервите си от злато с още по-голяма интензивност, от 230,84 тона през 2019 г. до 448,23 тона през 2024 г.

Повечето страни доброволно съобщават своите златни резерви на МВФ.

Според изчисленията на швейцарската банка „обемът на недекларираните покупки е достигнал 821 тона между януари 2022 г. и настоящия момент. Това се сравнява с 357 тона декларирани покупки“.