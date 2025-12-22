Цената на платината достигна най-високото си ниво от юни 2008 г.

Още по темата: Цените на златото и среброто достигнаха нови рекордни върхове 22.12.2025 07:32

От началото на годината цената на благородния метал се е увеличила повече от два пъти

Цената на фючърсите върху платина с доставка през януари 2026 г. на Нюйоркската търговска борса (NYMEX) надхвърли 2100 долара за тройунция за първи път от 18 юни 2008 г., според данни от търговията.

Цената на фючърсите върху платина се е повишила с 4,06% до 2100,6 долара за тройунция. От началото на годината цената на благородния метал се е увеличила повече от два пъти, като е нараснала със 131,49%.

Междувременно цената на фючърсите на паладий с доставка през март 2026 г. на NYMEX достигна 1891,5 долара за тройунция (+5,85%), надхвърляйки това ниво за първи път от 15 декември 2022 г. От началото на годината паладият се е повишил повече от два пъти, като е поскъпнал със 107,97%.