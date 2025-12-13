За първи път от 2019 г.: Иран вдига цените на бензина

Иран въведе днес нова ценова категория за субсидирания в национален мащаб бензин, опитвайки се за първи път да овладее стремително растящите разходи след поскъпването през 2019 г., което предизвика протести в цялата страна и последвали репресии, при които според информации бяха убити над 300 души, предаде АП.

Евтиният бензин от десетилетия се възприема в Иран почти като рождено право, като дори още през 1964 г. увеличението на цените доведе до протести и излизане на военни коли по улиците.

Сегашната стъпка идва на фона на обезценяването на риала и икономическите санкции заради ядрената програма на Техеран, които затрудняват поддържането на едни от най-ниските цени на бензина в света.

Новата схема въвежда трето ценово ниво към съществуващия субсидиен режим. Първите 60 литра бензин на месец остават на субсидирана цена от 15 000 риала за литър (1,25 цента), следващите 100 литра се продават за 30 000 риала (2,5 цента), а всичко над тези количества попада в новата цена от 50 000 риала за литър (около 4 цента).

И въпреки новите тарифи, бензинът в Иран остава сред най-евтините в света.