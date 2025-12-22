Руските активи в Euroclear няма да се пипат, ще се взема общ европейски дълг

На срещата на Европейския съвет предложението за конфискация на руските активи в Euroclear беше отхвърлено

На срещата на Европейския съвет предложението за конфискация на руските активи в Euroclear беше отхвърлено. Точно както писах ден по-рано, че е вероятно и по-добре да се случи.

Помнете кои политици и анализатори обективно обясниха рисковете на този план и аргументираха защо е лоша идея. Помнете и тези, които до последно го бутаха и се опитваха да прилагат емоционално изнудване с „ти да не си руски агент“ картата.

Помните ли Веселин Желев, когото споменах в предишната ми публикация? В четвъртък той публикува и още един материал по темата със заглавие „България е в групата на страхливците за руските активи в ЕС“ (Club Z). Желев смята така, защото българската позиция била, че ще подкрепи използването на руските активи, само ако се стигне до гласуване с квалифицирано мнозинство в Европейския съвет. Но, казва Желев, това е неизбежно, защото за алтернативата - да се гласува вземането на общ дълг от ЕС вместо да се ползват активите - трябва единодушие, а него „го няма“. И, заключва Желев:

„Следователно, на масата е само първото предложение - да се използват замразените руски активи.“

Познайте дали само то беше на масата. Познайте кое от двете предложения се прие в крайна сметка, и то още в същия ден, в който Желев публикува тези думи. Точно така - второто. Руските активи няма да се пипат, ще се взема общ европейски дълг. Макар че принципно съм против вземането на общ европейски дълг, особено за щяло и нещяло, в случая е по-малкото зло.

Разбира се, най-добре е страните членки на ЕС да освободят фискално пространство чрез орязване на други разходи (най-вече текущи), и със спестяванията да помагат на Украйна (и да се въоръжават). Така е най-устойчиво, както неведнъж съм писал.

Целият този случай е красноречива илюстрация на неграмотността в родния анализ на европейската политика. Българските журналисти, анализатори (и, уви, политици) масово хал-хабер си нямат за какво става въпрос когато се напъват да я анализират. Уви, това е и по-повсеместен дефицит, защото в масовата си част нашите журналисти в своите „анализи“ преписват международни европейски издания като Politico. А тяхното ниво също беше отчайващо що се касае този казус.

Например, това което се изля върху Белгийският премиер Барт де Вевер от международната европейска преса беше отвратително и трябва да е напълно неприемливо от гледна точка на журналистическите стандарти. В „Политико“ имаше заглавия как той бил „най-ценния руски актив“ в ЕС и какви ли още не други врели-некипели. Това за политик, чиято позиция по темата се подкрепяше от всички партии в Белгийския парламент. То ако e така дайте просто да обявим Белгия за сателит на Кремъл и да ù наложим санкции!

Абсолютни безумия, ниво на журналистика не по-различно от най-малоумните жълти издания в България. Не може да си против „Пик“ но да споделяш въодушевено подобни материали, които като качество са почти тоалетна хартия. Но аз всъщност дори не бих се избърсал с тях.

Тази простотия трябва да спре. Не може всеки път когато трябва да се води на европейско ниво сериозен разговор по даден въпрос да се чудим кога неизбежно ще бъдеш обвинен, че си руски агент ако изразиш напълно резонни притеснения относно рискове, които са очевидни за всеки малко по-запознат със съответната сфера.

Във Financial Times пишат, че в четвъртък дори Франция е оттеглила подкрепата си за конфискацията на руските активи и e подкрепила алтернативното предложение и това (заедно с позицията на Италия от по-рано) се e оказало решаващо. Да питаме Politico ще има ли и за Макрон заглавия, че е „руски актив“? Желев ще публикува ли в Club Z материал как френският президент е в „групата на страхливците“?

Не, разбира се. Ще млъкне и ще се прави, че не се е изложил като пълен невежа. Но тези неща трябва да се помнят. Трябва да се помнят и политиците, които споделяха неговите анализи по темата. Защото някои от тях ни представят в Европейския парламент. Говоря за теб, Радане.

Да не се разбира това погрешно. Все още смятам, че ролята на Росен Желязков в българската политика е вредна и дори е обидно такъв индивид да ми е премиер. И че е добре, че подаде оставка. Но това, че неговият кабинет по един казус е имал адекватна позиция трябва да се отчете. Трябва да съм обективен. Дори да съм почти сигурен, че ако не беше Италия тази адекватност въобще нямаше да я има.