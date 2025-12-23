България е в топ пет по ръст на продажбите на нови коли

На първо място сме по увеличение на хибридите

В ЕС има спад при бензиновите и дизеловите

България влиза в топ пет на страните от ЕС по увеличение на продажбите на нови леки коли. От януари до ноември в страната са регистрирани 45 212 нови автомобила, което е ръст с 12,4% спрямо същия период на миналата година, показват данни на Европейската асоциация на производителите на автомобили. По-голямо увеличение на продажбите на коли има само в Литва (+41,1%), Латвия (+32,7%), Испания (+14,7%) и Австрия (+13,1%).

В България има увеличение на продажбите на всички типове автомобили, с изключение на дизелите, при които има спад с 9 на сто. За 11 месеца в страната са регистрирани 3885 нови дизелови автомобила и 36 816 бензинови, които нарастват с 10,9 на сто.

Бензиновите автомобили са най-търсени от българите. Но все повече хора купуват хибриди. България е на първо място в ЕС по увеличение на покупките на хибридни коли с 94,7 на сто ръст спрямо миналата година. От януари до ноември в страната са регистрирани 1799 нови хибридни автомобила. Този тип превозни средства вече са най-продавани в страните от ЕС. За първите 11 месеца от годината в държавите от ЕС са продадени общо 3,4 млн. хибридни леки коли, което е увеличение с 14,5 на сто. Това представляват близо 35 на сто от всички продажби на нови коли в страните от ЕС.

Общо за държавите от ЕС най-голямо увеличение има при покупките на плъг ин хибриди, които може да бъдат зареждани с ток чрез кабел - с над 33 на сто. Но в ЕС продадените такива автомобили са само 912 хил. за първите 11 месеца на годината. В България покупките на такива коли нарастват с близо 20 на сто, но от януари до ноември са регистрирани само 525 плъг ин хибридни автомобила. Интересът към чисто електрическите е много по-голям. За същия период в страната са регистрирани 2184 напълно електрически автомобила, което е ръст с 56,7% на годишна база.

Общо за страните от ЕС увеличението на покупките на електрически коли е с 27,6 на сто, като за 11 месеца са купени 1,66 млн. такива автомобила. Това са под 17% от всички продажби на автомобили в ЕС. Общо в държавите от ЕС намаляват продажбите както на бензинови (-18,6%), така и на дизелови (-24,4%) автомобили.