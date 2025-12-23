Икономиката на САЩ с ръст от 4,3% през третото тримесечие

Икономиката на Съединените щати е нараснала по-силно от очакваното през третото тримесечие на годината, показват данни на Министерството на търговията на САЩ, цитирани от Асошиейтед прес. Брутният вътрешен продукт се е увеличил с 4,3% на годишна база в периода юли–септември, въпреки че докладът беше публикуван със закъснение заради временното спиране на работата на федералното правителство.

Отчетеният ръст е ускорение спрямо второто тримесечие, когато икономиката нарасна с 3,8%, и значително надхвърля прогнозите на анализаторите, които очакваха увеличение от около 3%.

Основен принос за по-силната икономическа активност имат потребителските разходи, износът и държавните разходи. Разходите на домакинствата, които формират приблизително 70% от икономиката на САЩ, са се увеличили с 3,5% на годишна база, след ръст от 2,5% през предходното тримесечие.

В същото време инфлацията остава над целевите нива на Федералния резерв. Предпочитаният от централната банка показател – индексът на личните потребителски разходи (PCE) – е нараснал до 2,8% на годишна база през третото тримесечие, спрямо 2,1% през периода април–юни. Базисната инфлация, която изключва цените на храните и енергията, е достигнала 2,9% при 2,6% през второто тримесечие.