„Лукойл“ продава бизнеса си с одобрение на правителството

Депутати внесоха промени в закон, изискват положително становище от ДАНС

Руската компания „Лукойл“ ще може да продаде бизнеса си в България само след одобрение на сделката от Държавна агенция „Национална сигурност“ и Министерски съвет.

Това предлагат депутати с промени в Закона за насърчаване на инвестициите, които са внесени в парламента.

Предложението е внесено от Делян Добрев (ГЕРБ-СДС), Станислав Анастасов (ДПС-Ново начало), Иван Ибришимов (БСП-ОЛ) и Павела Митова (ИТН).

В предложените текстове е записано, че Държавна агенция „Национална сигурност“ ще трябва да извърши предварително проучване и да даде писмено становище преди разпоредителни сделки с дружествени дялове и акции от капитала на „Лукойл-България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл ейвиейшън България“ ЕООД и „Състейнабъл енерджи съплай“ ООД, както и с дружествени права, дялове или акции в други юридически лица в структурата на собствеността им, регистрирани на територията на България или на трета държава собственост на или контролирани пряко или непряко от „Лукойл“ ОАО Русия или свързани с него лица.

ДАНС ще трябва да анализира и да даде становище преди извършване на продажба на недвижимо имущество, движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, собственост на същите дружества.

След положително становище от ДАНС, Министерският съвет също ще трябва да одобри сделките.

В мотивите на вносителите е записано, че предложението гарантира, че активите на руската „Лукойл“ ОАО могат да бъдат продадени само на стратегически инвеститор от бранша, който може да гарантира непрекъсната работа на активите.

Според вносителите двойният контрол от МС и ДАНС ще „позволи да се избегнат грешки от миналото, когато рафинерията е продадена на „Лукойл“ ОАО само със становище на НСС, което е променяно няколко пъти по неясни подбуди“.