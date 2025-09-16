Имотният бум пълни местната хазна на Варна

За полугодие има ръст на приходите от данък за придобиване на имущество, от такса смет са влезли над 46 млн. лв.

Ръстът на сделките с недвижими имоти във Варна е довел до сериозно увеличение на приходите на общината. Според брокери цените скочили са средно с 10%, но въпреки това и въпреки бурното строителство търсенето още надвишава предлагането. Това важи не само за нови и изградени качествено кооперации, но и за панелните апартаменти, търсени заради по-поносимите им цени. Така в местната хазна влизат повече данъци, показва отчет на администрацията за изпълнението на общинския бюджет за първото полугодие на тази година, който ще бъде разгледан днес от комисията по финанси към местния парламент.

Според документа общата рамка на приходите е 275,94 млн. лв., като 86,7 млн. лв. са от местни дейности. Основната част от средствата - над 79 млн. лв., са постъпили от имуществени и други данъци. Сумата е със 7,2 млн. лв. повече от събраната за същия период на миналата година. Главна причина за това е ръстът на средствата от налога за придобиване на имущество по възмезден начин или от дарение, посочват от администрацията. Приходите по това перо са били 30,77 млн. лв. или с близо 5 млн. лв. повече от тези до юли 2024 г. С по 1,3 и 1 млн. лв. са се увеличили и постъпленията от данък върху имотите и този за превозни средства. Намаление със 139 000 лв. се отчита върху годишния налог за таксиметрови превози, който е 690 лв.

16 млн. лв. повече са събрани от общински такси, от които в хазната са влезли общо 50,6 млн. лв. Увеличението се дължи основно на такса смет. След повишаването й с 53% приходите от нея до юли са достигнали 46,2 млн. лв. и са над 15 млн. лв. повече в сравнение с тези от първото полугодие на 2024 г.

В разходната част обичайно най-голям дял има функция “Образование” с над 43%, следвана от “Социално осигуряване” и “Благоустройство и комунални дейности”. Похарчените за здравеопазване пари са едва 13,7 млн. лв., което го нарежда на шесто място от общо девет функции, финансирани с общински и държавно делегирани средства.

Комисията ще разгледа и предложение на кмета за отпускане на 300 000 лв. целева субсидия на църковното настоятелство на храма “Св. Прокопий Варненски”. Парите са за довършителни работи по прилежащата му сграда. Тази година тя стана училище за най-малките възпитаници на ОУ “Йордан Йовков”, което е в ремонт.