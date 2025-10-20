Изработваме по 37 лв. за час труд

Все повече хора работят в услугите

Най-ефективни са в промишлеността

Работещите хора в страната през второ тримесечие на годината са 3,676 млн., а общият брой отработени часове е от тях е 1,436 млрд., обявиха от НСИ. Нараства делът на хората, които работят в услугите, а намалява делът на заетите в аграрния сектор и в индустрията.

На един работещ човек се падат 14 489 лв. от брутния вътрешен продукт на страната, като всеки зает създава средно по 37,10 лв. БВП за един час работа през второ тримесечие.

Производителността на труда в индустрията е 13 510 лв. брутна добавена стойност средно на един работник и 33,20 лв. за един час работа. В услугите всеки зает създава средно 33,50 лв. за един час работа. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор със средно 7,80 лв. за един час работа.