Бизнесът страда от дефицит на кадри

Търсят най-много специалисти в сферата на информационните технологии

Малко са готови да наемат чужденци

В София е най-голям делът на фирмите, които ще наемат хора

Недостигът на подходящи кадри е проблем за голяма част от фирмите. Близо всеки трети работодател в България планира да разшири екипа си в периода октомври 2025 г. - март 2026 г., показва изследване на Българската конфедерация по заетостта (БКЗ).

Проучването, базирано на мненията на 1017 работодатели от 12 индустрии, показва оптимизъм на пазара на труда. 28% от анкетираните компании предвиждат нови назначения, 22% планират съкращения, а 38% ще запазят сегашния си състав. Така нетният коефициент на заетост е +6%, което е увеличение от три процентни пункта спрямо предишния изследван период.

“Въпреки турбулентната икономическа среда и геополитическата несигурност, търсенето на кадри остава устойчиво. Компаниите все повече осъзнават, че в битката за таланти не е достатъчно просто да наемат специалисти - те трябва активно да инвестират в стратегии за тяхното задържане и развитие. Виждаме как успешните организации преосмислят подходите си към управление на персонала, предлагат гъвкави работни модели и създават възможности за професионален растеж. Това вече не е въпрос на избор, а на оцеляване”, коментира Надя Василева, председател на БКЗ. “Интересен е фактът, че с оглед на нуждата на икономиката ни от поне 300 хил. работници, само 23% от анкетираните работодатели имат или биха наели хора от трети страни”, допълни тя.

В сектора на информационните технологии фирмите са най-оптимистични по отношение на наемането на персонал и делът на тези, които планират да наемат хора, е с 23 на сто по-голям от тези, които планират съкращения (нетeн коефициент на заетост +23%). На следващите места са производството (+18%), търговията (+16%) и финансовите и застрахователни дейности, недвижимите имоти и бизнес услугите (+14%). Позитивни очаквания има и в секторите “Хотелиерство и ресторантьорство” (+9%), “Строителство” (+8%), “Аутсорсинг” (+7%), “Транспорт, складиране и комуникации” (+6%).

В страната има големи регионални различия. Фирмите в София (+65% нетeн коефициент на заетост) и Пловдив (+17%) планират най-активно разширяване на екипите, докато във Варна (+8%) и Бургас (+8%) прогнозите се влошават спрямо предишните шест месеца.