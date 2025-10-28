Любомир Дацов: В новия Бюджет 2026 се опитват да запазят всички придобивки, които имат някои слоеве и групи на бюджетна издръжка

„В новия Бюджет 2026 се опитват да запазят всички придобивки, които имат някои слоеве и групи на бюджетна издръжка. В приходната част ще се вдигнат осигуровките още от следващата година, което няма икономическа логика. Много от решенията са взети чисто политически, а не на базата на генерална стратегия. От една страна намаляват напреженията, съществуващи в бюджета, със запушването на някаква дупка, но генерално проблемите не се разрешават и ще се прехвърлят за 2027 година. Това се разбира от казаното досега от отделни политици”.

Това каза в ефира на NOVA Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите.

„Натрупването на напрежение от страна на бизнеса е много голямо, то започна още с увеличението на заплатите в публичния сектор, което допринесе и за инфлацията. На практика – взима се от едни и се дава на други. Най-голям проблем е липсата на визия. Ние трябва да направим прехода от икономика на потреблението към икономика на инвестициите”, посочи Добромир Иванов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа организация.

Той е на мнение, че се прави опит „да се закърпи моментното състояние, при положение, че има какво друго да се направи”. По негови думи трябва да бъдат приети няколко закона в тази посока.

Дацов коментира още, че мерките, насочени към преките данъци влияят на икономическата активност. Той обясни, че „вместо да се стимулират инвестициите, те ще бъдат намалени”.

Бившият зам.-министър е на мнение, че увеличението на осигуровките е „едно от най-лошите решения”.

Дацов каза още, че твърдението, че имаме ниски данъци е заблуда. И ако бъдат увеличени осигуровките, България ще влезе в първите седем държани с най-високи такива в рамките на Европейския съюз.

Експертът обясни още, че вдигането на осигуровките вдига и цената на труда, а това донякъде ще се отрази и на инфлацията, „защото продължава да се помпа потребление”.

Иванов също е на мнение, че „това е поредното проинфлационно нещо, което се прави, както и замразяването на цените”.

Дацов каза, че близо 20% е по-високо нивото на заетите на бюджетна издръжка, отколкото преди 20 години. А Иванов допълни, че това се случва на фона на намаляване на населението.