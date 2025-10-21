Сърцето на дигиталната революция: ИИ и неговите центрове за данни край Дълес

Ако някога летите към Вашингтон и гледате през прозореца при кацане на летище Дълес, може да забележите нещо впечатляващо – най-голямата икономическа история в момента. Разпръснати сред полетата и горите наоколо стоят огромни складове, които на неподготвеното око изглеждат като супермаркети или логистични центрове. Но това са центрове за данни – най-голямата концентрация на такива в света. Това разказва журналистът на Sky News Ед Конуей.

Окръгът около летище Дълес съдържа повече центрове за данни, поддържащи изчисленията за изкуствен интелект (ИИ), отколкото всяко друго място на планетата. Тъй като ИИ е основният двигател на икономическия растеж в САЩ през тази година, този район се оказва от огромно значение.

От земята се виждат характерните белези: Огромни електропроводи и редици от резервни генератори, които гарантират, че сървърите работят непрекъснато. Само окръг Лоудън консумира около 4,9 гигавата електроенергия – повече от цялата Дания. Това потребление се е утроило за последните шест години и се очаква да расте още.

Журналистите получиха рядък достъп до два обекта на Digital Realty, компания, която управлява сървъри, захранващи почти всички големи ИИ и облачни услуги. Новият обект Digital Dulles ще консумира до 1 гигават електроенергия – приблизително колкото голяма атомна електроцентрала.

Разходката из центровете за данни разкрива физическата основа на дигиталната епоха: масивни бетонни сгради, сложни системи за охлаждане, високопроизводителни GPU и резервни генератори. Макар ИИ да изглежда „безтегловен“, той има огромни енергийни и материални изисквания.

Икономистът Джейсън Фърман посочва, че без ИИ и свързаните технологии, икономиката на САЩ почти не расте. Но бързото разширяване на ИИ зависи от способността да се осигури необходимата инфраструктура и електричество. Международният валутен фонд предупреждава, че ИИ може да се окаже финансов балон, напомняйки за дотком бума от края на 90-те години.

За експертите в сферата на ИИ ситуацията е непозната и непредсказуема. Хелън Тонер от Центъра за сигурност и нови технологии в Джорджтаун отбелязва: „Никой не знае колко далеч ще стигне ИИ и какъв икономически растеж ще донесе. Системите стават все по-усъвършенствани, но колко продуктивност ще създадат спрямо огромните инвестиции – остава въпрос.“

Дали това е нова индустриална революция или балон – или и двете – е трудно да се каже. Но несъмнено ИИ е една от най-големите икономически истории с огромни последствия за енергия, материали и работни места.