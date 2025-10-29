КНСБ: 1547 лева е необходимият месечен доход за издръжка на един работещ

Необходимият нетен месечен доход за издръжка за един работещ, живеещ сам, е 1547 лв. За тричленно семейство с дете до 14 г. са необходими 2785 лв. Това съобщи Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) при представянето на данните от наблюдение на потребителските цени и заплата за издръжка за септември 2025 г.

Необходимият доход за издръжка нараства с 1.4% на тримесечна база и с 6.4% на годишна база, отчитат от синдиката.

Повече от половината от наетите лица се осигуряват на по-нисък доход от заплатата за издръжка (59.6%), сочат още данните на КНСБ. Има обаче позитивната тенденция общият брой на хората в тази група да намалява, което се дължи на повишението на доходите, отбелязват оттам.

Страната продължава да е с най-ниското ниво на минимална работна заплата (МРЗ) сред останалите държави членки на Европейския съюз (ЕС). МРЗ представлява 54% от заплатата за издръжка на един човек от тричленно семейство, което означава, че изостава от необходимите разходи за живот, коментират също от КНСБ.

Ръстът на цените на храните в България остава над средния за ЕС. При някои храни има изпреварващ ръст спрямо средното за ЕС, като например хляб и хлебни изделия, плодове, шоколад, сирена, сочат данните на КНСБ.

От синдикалната организация продължават да настояват за изготвяне на дефиниция и методология за официално измерване от страна на държавата на заплата за издръжка по примера на приетата през 2024 г. дефиниция на Международната организация на труда.