Взимат ни 5 млрд. лева всяка година за здраве

Най-много средства даваме за лекарства - около 82 на сто от личните пари по това перо

България има най-високите директни плащания от пациенти в ЕС

Над 60% от българите имат по едно и повече заболявания

По около 5 млрд. лева годишно вадят българите от джоба за здраве, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Бюджетът за здравеопазване за тази година надхвърля 11 милиарда лева, като парите в НЗОК са 9,5 млрд. лв., а на Министерството на здравеопазването 1,2 млрд. лв. Средствата на общините са 383 млн. лв.

Статистиката сочи, че най-много пари даваме за лекарства - около 82% от похарчените лични средства. Делът на схемите за доброволни плащания на здравни услуги (доброволно здравно осигуряване, нетърговски организации, обслужващи домакинствата, трудова медицина) е едва 1,5 на сто.

Допълнително българският пациент доплаща при избор на екип, за консумативи, медицински изделия и други. Плаща се от джоба и за грижи като рехабилитация и хосписи.

Около 10 на сто от разходите на всяко българско семейство са за здраве, показват още данните на НСИ. Здравните разходи включват лекарства, прегледи и стоматологични услуги. Частен преглед при специалист струва между 50 и 200 лв., а стоматологична процедура като пломба може да достигне 150 лв. Здравните осигуровки, задължителни за работещите, също са част от бюджета, но не покриват всички нужди. Неочаквани разходи, като антибиотици или очила за детето, могат бързо да изчерпат предвидените 10 на сто от семейния бюджет за здраве. Според НСИ разходите за здравеопазване растат с около 4% годишно, което прави тази категория все по-натоварваща.

“България продължава да бъде държавата, в която най-голям процент от средствата, отделяни за здраве, идват от джоба на българина, когато се разболее. Здравната ни система е изключително недружелюбна и тя показва своите резултати - неслучайно сме на челните позиции по смъртност”, коментира пред “Труд news” председателят на Националната пациентска асоциация д-р Станимир Хасърджиев. Здравната система става недостъпна за част от пациентите заради факта, че трябва да доплащат за лечение при нужда от лечение, допълни той.

България има най-високите директни плащания от пациентите в ЕС - между 35 и 39% от текущите здравни разходи. Това е над 2.5 пъти повече от средното за ЕС, сочат данните на Евростат. Значителен двигател са разходите за фармацевтични продукти, където доплащането от пациентите достига почти 45%.

“Още преди десет години доказахме с проучване на БАН, че всеки десети българин е взимал заем, за да се лекува. Сега нещата са още по-драстични”, коментира пред “Труд news” проф. Божидар Ивков. Той обясни, че сме болна нация, тъй като малко над 60% от българите имат по едно или повече заболявания. Най-честите сред тях: високо кръвно налягане, болки в гърба и краката, както и сърдечно-съдови проблеми.

Сумата да не надвишава 30% от стойността услугата, покривана от НЗОК

Предлагат таван на доплащанията в болници



Промени в Закона за здравното осигуряване, внесени в началото на октомври в НС предвиждат въвеждане на таван на доплащанията от пациенти. Това означава, че здравноосигурените вече няма да бъдат задължавани да доплащат за услуги, включени в пакета на НЗОК.

За медицински изделия и лекарства, които не са част от основния пакет, болниците ще трябва да дават писмена обосновка за доплащането и да предоставят отчет в НЗОК всеки месец. Доплащането ще се разрешава за не повече от половината пациенти на месец, като сумата не може да надвишава 30% от стойността на услугата, която НЗОК покрива. Ако бъде превишен таванът, болницата трябва да получи одобрение от НЗОК.

След лечението пациентите ще получават фактура, в която ще са описани всички платени от тях услуги и медикаменти.

Андрей Марков, член на УС на Българската болнична асоциация:

Време е да се промени моделът, за да не доплаща никой

Не може да забраним на хората да ходят и да се лекуват където искат, нито пък трябва да забраняваме на тези, които трябва да доплащат, да правят това в България, защото с тези пари се развива нашето здравеопазване. С тези пари се решава, макар и частично проблемът с дефицита в системата и неработещия солидарен модел.

Никой не иска да доплаща и е време да се промени моделът. Като се въведе “Каско” и в здравеопазването никой няма да доплаща. И не бива, защото не е добре. В сегашния модел плащат хората, които са тежко болни.

Не става с административни мерки от типа на: Дайте да забраним, Дайте да регулираме! Това е популизъм.

Към парите от бюджета за здраве всяка година се харчат още поне 50% от тази сума и то от хора, които са в тежко състояние. Като пари за здраве в България се харчат толкова средства, колкото средно се изразходват в Европа. Проблемът е, че парите, които се плащат от джоба не са солидарно организирани и се плащат в тежки ситуации от хората, които най-малко могат да плащат. Това е големият проблем. Политиците би трябвало да се обединят и да решат този проблем и да се създаде модел, който да работи както работи в Европа и при съседите. В Чехия има 7 застрахователни компании, в Германия - 49, т. е. има конкуренция между застрахователите и възможност за избор.

Няма смисъл с популизъм да се търсят политически дивиденти. Защо ще забраняваме доплащането, а като иска човек да си плати, за да го лекуват на хубаво място, не му забраняваме.

200 лв. дават бащите да присъстват на раждане

От 1 500 до 10 000 лв. за става плащат пациенти

МАРИЯ КЕХАЙОВА, Труд news, Бургас

В държавната болница на Бургас - УМБАЛ, която обслужва цялата област, доплащане има, само когато консумативите използвани за дадена операция не се покриват от Здравната каса. Например винтове, стабилизатори в неврохирургията, лещи при очните операции, изкуствени стави, гръбначни пластини.

Такъв тип медицински изделия Касата не заплаща и тогава пациентът вади пари за си ги закупи сам, разказаха медици. Цените са много и различни. Лещи например са на цени от 800 лв. до 3 000 лв. Ставите са от 1500 до 10 000 лева. Изборът на екип е 600 - 800 лева. Ако пациентът иска да е сам - във ВИП стая - 80 лева на вечер.

200 лева струва, ако баща иска да присъства лично на раждането на детето си, но и това е по желание. Баща при раждане 200 лева но това е по желание.

Придружители също се заплащат при желание. 22 лева е цената, ако придружителят иска легло и 10 лева на ден е без легло.

Телевизия в стаята е по 5 - 6 лева на ден.

Платен специализиран транспорт с реанимобил в рамките на града е 40 лева, а извън града 3 лева на километър. Ако е с медицински екип, цената скача на 220 лева.

Ако не са по Здравна каса - 7 лева е измерването на кръвно налягане, 35 лева е поставянето на катетър, 20 лева е отстраняването на кърлеж.

Болницата си има свой ценоразпис, който е обявен официално в сайта и и е различен за всяко отделение. Цените са оповестени вече и в евро.

В държавната болница се доплащат стави, пластини, ВИП стаи

900 лв. за избор на екип в Благоевград

Необходима е ранна диагностика

Необходими са повече средства за превенция в здравеопазването.

Светлана Василева, Труд news, Благоевград

В МБАЛ-Благоевград доплащане се прави, само когато клиничната пътека не се покрива изцяло от Здравната каса. Това са предимно стави, винтове, пластини и други. Медиците още преди операцията информират пациента, предоставят му списък с цени на необходимите консумативи. А те са различни и варират например за стави от 1500 до 10 000 лева.

Ако пациентът иска да определи кой екип да го оперира ще плати 900 лева, а ако определи сам доктор за лечението му -цената е 500 лева.

ВИП стаята струва 50 лева на вечер. Легло за придружители на ден (без храна) - 10.00 лв., с храна по болнично меню е 16 лева на ден.

Избор на индивидуален сестрински пост за 24 часа. - 50.00 лв., а избор на акушерка за 24 часа струва 150 лева.

Транспорт на болен по искане в града е - 1,50 лв./км. Транспорт на болен по искане до гр. София без лекар - 200.00 лв., ако се транспортира до столицата с лекар е - 250.00 лв.. Избор на лекар при раждане струва 500 лева.