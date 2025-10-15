До 90% надценки на храни установи КЗК

Стопираха опит за изкуствено повишаване на цените на олиото

Най-голям проблем има в сектора на млечните продукти

Има търговци с 80% пазарен дял

Надценките на хранителните продукти в големите търговски вериги варират между 50% и 90%, заяви председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов по време на Годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.

Въвеждането на еврото беше повод КЗК да започне анализи в редица сектори на българската икономика. Започнахме с два ключови сектора - на храните и фармацията, като скоро ще представим междинни данни от проучването на пазара на хранителни продукти от първа необходимост, обяви Росен Карадимов. По думите му в българската икономика има тежки структурни деформации - резултат на приватизацията и извършвани концентрации, които ще се покажат през анализите на икономическите сектори.

Комисията за защита на конкуренцията видя най-сериозни проблеми в сектора на млечните продукти и прави по-задълбочено проучване. Вестник “Труд news” от години алармира, че цените на млечните продукти в България са по-високи, отколкото в почти всички страни от ЕС. А цените на определени сирена, продавани от една и съща търговска верига, която има магазини и в България, и в Гърция при нас са с до 50% по-скъпи. След стартиране на анализа от КЗК потвърдиха, че има проблеми в сектора на млечните продукти. “В този сектор има търговци с над 80% пазарен дял в изкупуване на млякото”, заяви председателят на КЗК по време на Годишната среща на местните власти.

Председателят на КЗК припомни, че в рамките на секторния анализ на храните е изискана информация от близо 50 търговски вериги и търговци на дребно, управляващи около 500 търговски обекта в 25 града в страната. Към анализа КЗК присъедини данни от Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите, по силата на споразумението, което трите институции подписаха за съвместен контрол и координация в процеса по въвеждане на еврото. Добавена е и информацията от КНСБ от наблюдението на цените на хранителните стоки. “КЗК няма пряко отношение към нивото на цените, както няма и правомощия в Закона за въвеждане на еврото. Независимо от това установихме много добър синхрон с КЗП и НАП и съвместната ни работа дава добри резултати”, каза Карадимов.

Председателят на КЗК даде пример с олиото за това как може да бъдат спрени опити за изкуствено повишаване на цените. В началото на годината имаше информация за слаби добиви на слънчоглед, което може да доведе до рязко поскъпване на олиото. По указания на премиера Комисията за защита на конкуренцията, Министерството на земеделието и храните, Агенция “Митници” и Държавната комисия по стоковите борси и тържищата извършиха проверки и установиха, че няма предпоставки за промяна на цената на олиото, а добивите са много по-големи от необходимите количества слънчоглед за пазара в България. “Когато четири институции обменят информация и я обявят публично, всеки, който би опитал да злоупотреби, е под прожекторите на това съвместно изявление на държавата”, заяви председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов.

180 компании дават данни



Глобяват търговци, които не обявяват цени

Санкциите са до 100 хил. лв.

180 дружества вече предоставят информация за цените на подаваните от тях храни на сайта „Колко струва”, но данните така е представени на потребителите, че не са много полезни.

Комисията за защита на потребителите установи, че 70 големи търговеца не публикуват на интернет страниците си и не предоставят данни за цени на стоки от голямата потребителска кошница на КЗП, обявиха от ведомството. Предприети са административни мерки към тези дружества за неизпълнение на задълженията по Закона за въвеждане на еврото и са изпратени покани за явяване и съставяне на актове за административно нарушение, за което законът предвижда санкции от 10 хил. до 100 хил. лв., обявиха от КЗП.

Същевременно хора от Комисията предприемат проверки на място в търговските обекти на 62 от тези дружества с цел изискване на данни за цените на продуктите и проверка на правилното двойно обозначаване и превалутиране на цените в левове и евро. Установени са и нарушения във връзка с етикетите, които най-често се изразяват в липса на цени в евро, изписване на обявените цени в левове и евро с различен цвят на шрифта, изписване на съответните валути с много по-дребен шрифт от цифрите.

След предприетите действия от КЗП 22 от посочените дружества вече предоставят информацията, а останалите са предприели действия по предоставянето є. От КЗП обръщат внимание на всички търговци, че предоставянето на данни за цените е от особена важност за осъществяване на правомощията на Комисията и заявяват готовност да предприемем всички законови мерки за изпълнение на задължението за предоставяне на информация за цените.

Към момента 180 дружества вече предоставят информация на сайта “Колко струва”, обявиха от КЗП.

Полезността на сайта kolkostruva.bg е много ограничена за потребителите, показа проверка на “Труд news”. Ако човек иска да купи един килограм боб, може много бързо да разбере къде е най-евтино. Влиза на сайта, избира населено място, избира от категорията “Зеленчуци” пакетиран боб 1 кг и вижда, че цените в София например, са от 3,59 лв. до 8,45 лв. за кг и къде е най-евтино. Но ако човек избере категорията “Сирене от краве мляко, пакетирано от 200 гр до 1 кг”, вижда че цените са от 2,40 лв. до 6,73 лв., но на сайта не е посочено това цени за колко грама са нито има информация на за марките на сиренето. Няма данни и каква е цената на сиренето за кг. Така потребителите нямат никаква възможност да сравнят цените в различните магазини и да изберат откъде да пазаруват.

Предлагат промени в Закона за защита на потребителите

Ограничават обезщетенията от търговци за хората

Разписват правила за колективни искове

Предложение на правителството за промени в Закона за защита на потребителите ограничава кръга от хора, които могат да се възползват от съдебни решения.



Комисията за защита на потребителите ще може да завежда колективни искове срещу търговци за преустановяване или забрана на практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите, ще може да завежда дела и за обезщетение, поправка, замяна, намаляване на цената или прекратяване на договора при некоректно поведение от страна на търговец. Това гласят промени в Закона за защита на потребителите, които са внесени от Министерски съвет в парламента.

Промените се предлагат, за да изпълним директива на ЕС. Но от асоциация “Активни потребители” намират редица слабости в проекта. Например промените предвиждат, че всеки човек, който иска да се възползва от решението на съда по колективния иск, трябва да поиска да бъде присъединен към делото и да представи всички документи в подкрепа на своето искане. Освен това, ако към иска не се присъединят поне 10 човека, той ще бъде отхвърлен от съда. Според асоциация “Активни потребители” всички клиенти на съответния търговец трябва да се считат за присъединени към делото с изключение на тези, които специално поискат да не се възползват от процеса. Така ощетените потребители няма да се налага да подават документи. Така например при неравноправни клаузи в договори за бързи кредити при решение на съда за обявяването им за недействителни решението ще има сила за всички клиенти на кредитора. Според предложените от правителството текстове, решението на съда ще има сила само за клиентите, които са се присъединили към иска, а спрямо останалите дружеството може да продължи да прилага неравноправните си практики. Същото ще важи и за изплащането на обезщетения на клиенти, чиито права са нарушени.

Предложение на КТ “Подкрепа”

Намаляване на сметката, ако токът спре

Контролните органи трябва да следят

При спиране на ток, вода, парно и т. н потребителите автоматично да бъдат обезщетявани, без да се налага да водят дела, предлагат от КТ “Подкрепа”.

Сметката за електроенергия автоматично да бъде намалена, или да бъдат изплатени пари на потребителите, ако спре токът или няма вода за определен период от време. Това гласят предложения на КТ “Подкрепа” към проекта на Министерски съвет за промени в Закона за защита на потребителите. Изплащането на обезщетения на засегнати потребители при непрекъсваеми доставки трябва да става по два начина - при предоставена банкова сметка обезщетението да се превежда по нея, а ако потребителят на е заявил банкова сметка, обезщетението да се приспада от текущите или бъдещите му задължения, предлагат от КТ “Подкрепа”.

От синдикалната организация предлагат още когато са налице щети или вреди, нанесени на потребителя, установими чрез системата на доставчика (на ток, вода, парно, телекомуникационни услуги и др. подобни) да не се изисква засегнатите граждани лично да доказват наличието на събитието и времетраенето, за да имат право на обезщетение. Самият доставчик на вода, ток, парно и т. н. в повечето случаи знае колко време е оставил потребителите без съответната услуга. Освен това от КТ “Подкрепа” настояват съответните контролни и регулаторни органи да осъществяват надзор върху доставчиците при определяне на обезщетенията и изплащането им.