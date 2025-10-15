И едните, и другите няма да мирясат

Договор между „Хамас“ и Израел няма, вечен мир също няма, а само примирие

Кръвопролитната верска вражда трае векове и никога не приключват на раз-два и готово

В САЩ и Европа се надуват фанфари, в повечето медии се твърди, че войната в Газа е приключила. А и въобще в Близкия Изток настъпва вечен мир и там обилно ще цъфтят хибискуси и карамфили. Настървението, с което западни политици внушават подсказва, че тези оптимистични твърдения са силно преувеличени. За да се поласкае президентът Тръмп за „историческото“ му постижение.

Добро дело безспорно е налице, макар да не е със световно-историческо значение. Прекратени са ужасните бомбардировки на ивицата Газа и изтребването на невинни палестинци. Сред тях огромен процент жени и деца, което даже в ООН беше наречено геноцид. Дори сред еврейската общност в САЩ повечето бяха против атаките с авиация и танкове срещу беззащитно население.

Същевременно САЩ изпадаха във все по-голяма изолация и очевидно губеха от продължаването на клането. Наложи на Тръмп да го спре. Като принуди Нетаняху да се откаже от твърдо заявеното си намерение да прогони палестинците от родината им или да ги изтреби. И му наложи срещу освобождаването на 20 заложници да пусне почти 2 000 терористи.

Това утре са около 4 батальона бойци. Израел несъмнено е недоволен, защото не успя да унищожи Хамас напълно, а въпросът за създаване на Палестинска държава стои по-остро, отколкото преди. Договор между „Хамас“ и Израел няма. И вечен мир няма, а примирие. Има договор между САЩ, Турция, Катар и „Хамас“, който Израел беше принуден да приеме.

От какво да са доволни? Тръмп светкавично насили Нетаняху да се подчини и дори да изобрази радост. Без всестранната подкрепа на САЩ Израел просто изчезва. Но Вашингтон вече не може постоянно да съсредоточават големи сили само в негова полза. Твърде дълго и все по-скъпо струваше защитата му за клането в Газа, особено политически.

„Хамас“ беше нужен на Израел, затова тайно беше и поддържан от него. За да има основание да не се допусне създаването на Палестинска държава. Чрез него разединяваха палестинците и блокираха големия си противник Организацията за освобождение на Палестина (ООП). Сега „Хамас“ се отдръпва, остава ООП и под световен натиск за Израел настъпват по-трудни времена.

В „Израел затъва в Газа“ на 07.12.2023 „Труд news“ писа: „Нагласена излиза терористичната операция на 7 октомври, извършена За да бъде внушено на света, че Израел може да бъде разбран и оправдан за последвалите действия в Газа.“ На 11.10.2023 г.: „Ако Вашингтон се отдръпва навътре в себе си, еврейската държава се чувства застрашена от изоставяне. Сега има възможност като нападната да привлече обратно и САЩ и някои други.“

И привлякоха чичо Сам съвсем отблизо да ги пази. Сега само изобразяват радост велика. Нетаняху: „Доналд Тръмп е най-дбрият приятел, който Израел някога е имал!“ Председателят на кнесета Амир Охана: „И след хиляда години еврейският народ ще ви помни! Повече Тръмп-ове са нужни на света!“ Но той е само един, уникален, но все по-самотен. От днес и с нови душмани.

Властта в Газа реално е на САЩ. Както и отговорностите. А те са много и все разходни за време и средства. Ако потръгне, ще има и ползи към главоболията. Има газово находище край Газа, предполага се да е голямо. Но има и рискове.

Колко от многото му начинания се развиха успешно? Предшествениците му Джими Картър и Бил Клинтън преди също бодро обявяваха постигането на успешен край на израело-арабските конфликти, но не би.

Тръмп днес обещава „край на войната и епохата на терор и смърт, начало на епохата на нова вяра, надежда и Бог, начало на велико съгласие и хармония за Израел и всички народи в региона.“ Но нито ислямизмът с радикалните му варианти е изчезнал, нито ционизмът е отстъпил от старозаветните обосновки за Велик Израел от Нил до Ефрат.

Тръмп отлетя към Белия дом, но в Газа и Близкия Изток пак ножовете остават наточени. „Хамас“ пак публично разстрелва помагачи на врага. Министърът на отбраната на Израел Кац заяви, че армията незабавно ще продължи разрушаването на тунелите под Газа. Нетаняху сподели, че Израел ще закриля създаването на нови еврейските селища в земите на паллестинците.

Тоест и едните, и другите няма да мирясат. А утре ще ръчкат Вашингтон заедно отново да бомбардират Иран или друга страна по-наблизо. Без войни Израел едва ли може да оцелее. Кръвопролитната верска вражда трае векове и никога не приключват на раз-два и готово.