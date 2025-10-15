Нидерландия избра страна - застана под крилото на САЩ

Нидерландия с рязко включване в новата студена война - пое контрол над производителя на полупроводници Nexperia, който досега имаше китайска собственост.

Борбата за чипове се ожесточава. Който не е запознат, самата структура на почти цялата модерна дигитална инфраструктура е къща от карти - едно дружество в Тайван, с технология от няколко в САЩ, зависимо от едни други в Белгия и Нидерландия и прочее и прочее. Очевидно Китай ще се опита да се вклини в това и Нидерландия реагира.

Това, че предприеха този ход на секундата с огромен удар по китайските интереси и впрочем дори по собствения си инвестиционен климат значи само едно нещо - Нидерландия побърза да избере страна и застана под крилото на САЩ. Явно пак ще го играем сателити на американците. Разбираемо, предвид, че плана на ЕК беше да изрази, че са „притеснени“.

Това въобще не значи, че Нидерландия греши - когато си притиснат от двете страни е добре да направиш избор и да го следваш принципно. Дори да е по-добре дългосрочно да се търси сътрудничество с Китай, такова не е на масата в момента и като ключова част от дигиталната инфраструктура на западния свят, за Нидерландия няма опцията да остане неутрална.

Сега е ход на Китай. Но както Нидерландия се включи с обявяване на своята странане бих се учудил, ако чуем нещо от Русия или Индия свързано с техни мерки в търговската война.