Два дни депутатите от партията мандатоносител не се появяват на работа

Ползата е, че когато НС не работи не се приемат калпави закони писани на крак и приети в две четения на едно и също заседание, коментира конституционалистът Пламен Киров

Парламентът се е превърнал в символ на бездействие

“Последните два дни доказват, че България може и без парламент”, заяви пред “Труд news” професорът по конституционно право Пламен Киров. Повод за коментара му бе фактът, че в сряда и четвъртък НС не заседава, след като лидерът на ГЕРБ проводи депутатите си по родните им места и избирателни райони да проверят колко е “оглозгано от ГЕРБ”. Без мандатоносителите първия ден се събраха 61 регистрирани народни представители, а вчера - 71.

Пламен Киров аргументира мнението си, “България може и без парламент” така: “Като се има предвид това, което се разиграва в 51-ото НС - баталии и махленски език на първо място и на второ място некачественото законодателство, което се приема, е по-добре без такъв парламент”. Киров подчерта, че законите се пишат на крак, вкарват се и се гласуват на две четения в едно и също заседание. “По-добре да не се излагаме пред европейските партньори, пък и българският народ да разбере, че ако няма парламент, това не влияе на неговия живот - той не става нито по-хубав, нито по-лош”, допълни професорът по конституционно право.

В последните години все по-често българинът се пита дали парламентът изпълнява истински своята роля или е просто арена на политически конфликти. Мнозина смятат, че България би могла да съществува и без Народно събрание, защото държавата се управлява не от думите, а от действията на изпълнителната власт, коментираха политически експерти. Според тях на първо място, парламентът се е превърнал в символ на нестабилност и бездействие. Вместо да създава работещи закони и политики, депутатите често са заети със спорове, скандали и партийни интриги, признават и депутати с дълъг парламентарен опит.

Постоянните избори и разпуснати парламенти показват, че системата не функционира ефективно, смятат и социолози.

Технологиите дават възможност за пряка демокрация и вместо 240 народни представители да решават какво е добро за всички, гражданите могат сами да участват в гласувания по ключови въпроси чрез електронни платформи, убедени са граждански организации, според които така ще се спести време, средства и ще се засили чувството за реално участие на българите в управлението.

Освен това, повечето закони вече са създадени и работят. Вместо непрекъснато да се правят поправки, които често обслужват частни интереси, може да се съсредоточим върху прилагането и усъвършенстването на съществуващите нормативни актове, коментира пред “Труд news” политологът Стойчо Стойчев.

Единствената санкция за депутатите когато не ходят на работа или не се регистрират е, че губят надници. Заради надници стана и скандал във “Величие”. Осем от депутатите на партията се регистрираха, а лидерът им Ивелин Михайлов обяви, че не са изпълнили партийно решение, защо се борели да не загубят пари.

Проф. Михаил Константинов:

Какво е лош парламент, виждаме в момента

По-добре с лош парламент, отколкото без парламент. А какво е лош парламент, всички ние виждаме в момента. Без парламент е Северна Корея. На мен това не ми харесва. Парламент е необходим, за да бъдат приемани закони. Ако няма парламент, кой ще ги приема?

Доц. Стойчо Стойчев, политолог:

Понякога е хубаво парламентът да не работи и да не законодателства

Понякога е хубаво парламентът да не работи и да не законодателства. Закони има, като не работи парламента не може да променя съществуващите закони и да приема нови. Старите малко ли са?

Някой ще каже, че са необходими промени, но нищо не е толкова спешно. Така че съвсем спокойно можем да си караме и без парламент. На всичкото отгоре през комунизма Народното събрание не беше постоянно действащ орган – събираше се на сесии, събираше се да приеме каквото отговорните другари са внесли и толкова. В нашия случай няма да стане така. Просто в момента Бойко Борисов показва, че без него не може да стане каквото и да било. Хубаво, ние това го знаем, че е така. В момента конфигурацията в парламента е такава, че без ГЕРБ е невъзможно мнозинство. Но същевременно конфигурацията е такава, че ГЕРБ не може да направи сам управление. Това се отнаса и за президента, ако реши да направи партия и се яви на някои избори. Той хубаво ще влезе в парламента и може да бъде първа политическа сила, но ще му трябва мнозинство. Тай работа, като НДСВ да дойдеш на бял кон отдавна е отминала. Няма такъв вот. А и дори да има, няма да отиде за Радев. 45 % от гласовете на избирателите са необходими за да има 51 % от мандатите. Така, че и Радев да дойде няма такъв капацитет и ако иска да управлява ще му е необходимо да направи с някого мнозинство.

Борисов свиква актива на партията днес

Запазват формулата на управление, жертват по един министър от партия

Пеевски готов да дава подкрепа отвън

Заседанието на Министерски съвет тази седмица бе отменено, не е ясно дали и тази седмица ще има.

В 10 часа днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов свиква областните председатели на ГЕРБ и депутатите в партийната централа. На сбирката се очаква да бъдат съобщени предстоящи кадрови промени в кабинета, както и изисквания към партийните кадри по места.

И вчера продължиха неформалните срещи в различни формати между партиите, участващи в управлението и формацията, която подкрепя властта ДПС-НН. Още около обяд се разбра, че Делян Пеевски е променил курса и вече не е така твърдо решен да участва пряко в управлението. От ДПС-НН разпространиха съобщение, в което се казва следното: “Всичко е в ръцете на Борисов, дали ще хвърли държавата в бездната. Винаги сме готови за преговори. Видяхте колко време подкрепяме този кабинет без нищо. Само заради хората. Готови сме и така да го подкрепяме, готови сме и да споделиме”. Казано е и че “до понеделник трябва да има решение какво ще правят”.

От БСП неофициално казаха, че с тях не е разговаряно, а на брифинг председателя на партията Атанас Зафиров даде знак, че няма нищо против ДПС-ПП да се превърне в част от правителството.

“Съветът за съвместно управление не е разпускан. Дали ще бъде разширен съставът му, дали ще бъде подписано ново споразумение - тези въпроси стоят на дневен ред. Бойко Борисов и Георг Георгиев направиха заявки, че ДПС-НН трябва да е част от това правителство. Когато разберем каква част - тогава ще дадем и нашата позиция., Факт е обаче, че това управление нямаше да съществува без подкрепата на ДПС-НН”, обяви на брифинг Зафиров.

ИТН и вчера запазиха мълчание по темата.

В следобедните часове се завъртяха поредните спекулации за промените в кабинета. Появи се и съобщение в сайта Епицентър. бг, че премиерът Росен Желязков е свикал лидерите на БСП и ИТН, а на съвещанието били проф. Костадин Ангелов, Рая Назарян, Теменужка Петкова, Тошко Йорданов, Гроздан Караджов, Атанас Зафиров. Част от “присъствалите” отрекоха пред “Труд news” да са били на подобна сбирка, а други го усукваха по килифарски. Казаха, че “нищо няма да кажат”.

Според поредни спекулации за промени в кабинета се обсъждат оставки освен на председателя на НС Наталия Киселова и на няколко министри - по един от трите политически сили. Ставало въпрос за социалния министър Борислав Гуцанов, за здравния - Силви Кирилов и за вътрешния - Даниел Митов. Заговори се дори, че вече имало и конкретно примамливо предложение за Митов - посолството ни в САЩ.