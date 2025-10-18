Разграбват имоти в цялата страна

Реализираните продажби в столицата са нараснали с над 17 на сто

Повече са сделките с жилища както в най-големите, така и в по-малките населени места

Увеличение със 7,5% общо за страната

Търсенето на жилища в София и в другите големи градове е изключително активно, а една от причините за това е предстоящото въвеждане на еврото, което допълнително разпали желанието на хората да придобият недвижима собственост. Много хора очакват, че с влизането ни в евроздоната имотите ще поскъпнат още повече и затова бързат да сключат сделка сега. Реализираните покупки на имоти в София от юли до септември 2025 г. са рекордни за третото тримесечие от годината за периода от 2008 г. насам, показват данни на Агенцията по вписвания.

От юли до септември в столицата са регистрирани 9238 сделки с имоти, което е увеличение със 17,2% спрямо отчетените 7879 продажби за същия период на миналата година. Подобна е ситуацията и в редица други големи и малки градове в страната. През третото тримесечие на годината в службата по вписванията в Сандански са регистрирани 301 сделки с къщи и апартаменти, при 260 за същия период на миналата година. Това представлява увеличение с 15,8% на годишна база.

Реализирани са повече сделки с имоти както в най-големите градове на страната, така и в редица по-малки населени места. Това показва, че има активно търсене не само на апартаменти в най-големите градове, а и на селски и ваканционни имоти. Редица хора в по-малките градове също купуват имоти, защото искат да живеят в по-хубав дом или да инвестират парите си преди да влезем в еврозоната и да ги предпазят от инфлацията.

Общо в шестте най-големи града в страната - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора регистрираните продажби на имоти през третото тримесечие на годината са 22 348. Това е с 11,3 на сто повече спрямо същия период на миналата година, която също беше изключително добра за пазара на имоти. От тези шест града най-голям е ръстът на сделките в София. На второ място е Русе, където увеличението на продажбите е с 12,3%, а регистрираните сделки са 1225. На трето място е Стара Загора с 11 на сто повече покупки и 1218 реализирани сделки. На следващите места по увеличение на сделките са Пловдив с 8,3% и 4408 реализирани продажби, Варна с 6,5% и 3870 сделки и Бургас с ръст от 3,9 на сто и 2389 покупки на имоти за едно тримесечие.

Общо за цялата страна през тримесечието са реализирани 58 184 сделки с имоти, показват данни на Агенцията по вписванията. За същия период на миналата година броят на сделките е 54 138, като реализираният ръст на продажбите е със 7,5 на сто. Спрямо предходното тримесечие сделките с имоти в страната нарастват с 3,9 на сто.

Има голяма разлика по отношение на движението на пазара на имоти в различните градове на страната. Регистрираните сделки в службите по вписванията през тримесечието в 37 града са с над 10% повече спрямо същия период на миналата година. Това показва, че в тези населени места купувачите са много активни. Най-голям ръст на сделките с имоти е регистриран в службата по вписванията в град Ардино. За едно тримесечие там са вписани 54 продажби на имоти, което е с близо 46% повече спрямо година по-рано. Сред причините за увеличения брой сделки там е желанието на много хора, които са изкарали пари от работа зад граница, да ги инвестират в имот в страната. В топ три на населените места по ръст на сделките влизат Царево и Тетевен. За едно тримесечие в службата по вписванията в Царево са регистрирани 461 продажби, което е с 38% повече спрямо същия период на миналата година, показват данните на Агенцията по вписвания. В Тетевен има 187 сделки, което е увеличение с 36,5% спрямо миналата година. На четвърто място по ръст на сделките е службата по вписвания във Велинград, където увеличението е с 34,5 на сто до 394 сделки. Топ пет се допълва от Чепеларе с увеличение с 34 на сто и 134 реализирани покупки. Данните показват изключително силен интерес към имоти в морски и планински курорти.

Сред другите служби по вписванията, които е добре да бъдат отбелязани, са Брезник (95 сделки и 31,9% ръст спрямо същия период на миналата година), Малко Търново (55 продажби, +27,9%), Елин Пелин (385 сделки, +25,6%), Ботевград (282 продажби, +22,1%), Балчик (391 сделки, +21,1%), Перник (621 продажби, +20,8%), Раднево (174 сделки, +20,8%), Хасково (754 продажби, +20,3%).

В тези данни влизат реализираните сделки не само в съответните градове, а и в селата около тях. Покупките на селски къщи и ваканционни имоти нараснаха след пандемията, като тази тенденция продължава и досега. Причините за това са много. От една страна хората виждат предимствата да имат втори дом по-близо до морето или просто в район с красива природа, където винаги могат да отидат със семейството си. Много хора, които могат да работят дистанционно, предпочетоха да се отдалечат от големите градове. А освен това покупката на къща е чудесна инвестиция. При високата инфлация и ниските лихви по депозитите в банките много хора решават да спасят парите си като ги вложат в имот. Ако нямат достатъчно налични пари за покупка на хубав апартамент в голям град, взимат и банков кредит или се насочват към имот в по-малко населено място, където цените са по-ниски.

Във Варна най-скъпо е в “Морска градина”

3800 евро за кв. метър за дом в центъра на София

Цените в отделните квартали до голяма степен зависят и от това какви имоти излизат на пазара.

Средната цена на двустайните апартаменти в центъра на София е близо 3800 евро за кв. метър, показват данни на компания за недвижими имоти. В някои от най-желаните райони на столицата цените са още по-високи. Например в кв. “Яворов” средната цена е около 3900 евро за квадрат, а в “Изток” е около 4100 евро за кв. метър. Цените в отделните квартали до голяма степен зависят и от това какви имоти излизат на пазара, дали са нови апартаменти в начален етап на строителство, дали са напълно завършени, дали са в луксозна сграда или в по-обикновена кооперация.

В столичния квартал “Изгрев” средната цена на имотите на пазара е близо 3700 евро за кв. м, а в “Лозенец” надхвърля 3500 евро за квадрат. Намаляват столичните квартали, в които средната цена на апартаментите е под 2000 евро за кв. метър. Сред тях са например някои от районите на “Люлин”.

Във Варна най-скъпи са имотите в района “Морска градина”, където средната цена на двустайните апартаменти е над 4400 евро за кв. метър. Сред най-желаните от купувачите е и кварталът “Гръцка махала”, където средната цена е около 3300 евро за квадрат. В центъра на морската столица средната цена на имотите е над 2400 евро за кв. метър.

В Пловдив цените на имотите са по-ниски, отколкото във Варна. Например в района “Гребна база” средната цена на апартаментите е 1900 евро, а в “Каменица 1” надхвърля 2100 евро за квадрат. В центъра на Пловдив средната цена на имотите е около 1800 евро за кв. метър. Но конкретната цена на всеки имот зависи не само от локацията, а и от много други фактори, като качеството на строителството, средата около сградата, разпределението на стаите и дали е обзаведен.

Ниските лихви стимулират пазара

Взимат рекордни кредити от банките за покупка на имоти

Банките отпускат рекордни обеми кредити за покупка на жилища.

Заемите често са между 300 хил. и 500 хил. лв.

Българите взимат рекордни суми на кредит от банките за покупка на имоти, показват данни на БНБ. Основните причини за това са нарастващото търсене на жилища и покачването на цените, което налага взимането на по-големи заеми. В София повечето ипотечни кредити са в размер между 300 хил. и 500 хил. лв., казват кредитни консултанти. Повечето хора не правят рискови сделки и взиманите заеми отговарят на доходите им. Най-често взимат ипотечни заеми със срок 25-30 години.

През август отпуснатите от банките нови заеми за покупка на имоти са в размер на 1,134 млрд. лв., показват последните данни на БНБ. Това е увеличение с 25 на сто спрямо същия месец на миналата година. Много активно беше взимането на заеми и през юли, когато банките са отпуснали ипотеки в размер на 1,225 млрд. лв.

Ниските лихви на банките са сред причините за огромния интерес към покупка на имоти с кредит. Годишният процент на разходите (ГПР), който освен лихвата включва и всички такси на банката, по новите жилищни заеми е средно 2,79%, показват данните на БНБ за август. Това е по-малко от цената на кредитите през същия месец на миналата година.

Сред причините за рекордния обем нови заеми е предстоящото влизане на страната ни в еврозоната. През последните години цените на имотите постоянно нарастват, а интересът към покупка на жилища остава стабилен. В момента много хора купуват, защото очакват, че цените на имотите ще станат още по-високи. Затова много хора емоционално решават да купят имот, за да инвестират парите си.

За едно тримесечие

В 25 общини има по над 500 покупки

Купувачите на имоти не са концентрирани само в най-големите градове. Много активен е пазарът в района на Несебър и Слънчев бряг.

7 служби с над 1000 регистрации

Най-много сделки с имоти има в София. Но и в други градове на страната пазарът на имоти е много активен. В службите по вписванията в 7 града са регистрирани по над 1000 сделки за едно тримесечие, показват данни на Агенцията по вписвания за периода юли-септември. Това са София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Несебър и Стара Загора.

В службите по вписванията в други 18 града сделките са между 500 и 1000 в рамките на три месеца. Това показва, че купувачите не са концентрирани само в най-големите населени места.

Тенденция на пазара от 2020 г., която продължава и сега, е търсенето на селски къщи. Търсят както готови къщи, които не се нуждаят от сериозен ремонт, така и по-евтини къщи с по-ниска цена, които се нуждаят от реновиране. Предимство имат къщите, до които има хубав път, близо до които има магазини, аптека, както и тези, близо до по-голям град. Нарасна интересът и към ваканционни имоти край морето или в планината. Службата по вписванията в Несебър е на четвърто място по брой на регистрираните сделки след София, Пловдив и Варна. В Несебър регистрират продажбите на имоти в района на Слънчев бряг и вписаните сделки през третото тримесечие на годината са 2951, което е с 6,7% повече спрямо същия период на миналата година. Спрямо предходното тримесечие на годината увеличението на сделките в района на Несебър е с над 29 на сто.

В София са сключени 9238 сделки през третото тримесечие, или 15,9% от всички регистрирани продажби на имоти за периода, показват данни на Агенцията по вписванията. На второ място е Пловдив с дял от 7,6% от всички продажби в страната. Ако добавим и Варна с 6,7% от сделките, се оказва че 30% от всички продажби на имоти са в трите най-големи града.