Вдигнаха цените на киселото мляко

Зелените чушки и прасковите поскъпнаха

Киселото мляко и пилешките кренвирши поскъпнаха през изминалата седмица. Цените на киселото мляко са нараснали с 2,45% и кофичка от 400 г на едро струва средно 1,42 лв., показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Пилешките кренвирши са поскъпнали с 1,57% за седмица средно до 5,45 лв. за кг на едро. Покачване на цените има и при пилешките бутчета, както и при целите замразени пилета. Малотрайните колбаси са поскъпнали с 1,4 на сто средно до 7,23 лв. за кг на едро.

От основните плодове и зеленчуци най-много са поскъпнали прасковите. За седмица цената им е нараснала с над 9 на сто и на едро ги продават средно по 3,95 лв. за кг. Зелените чушки са поскъпнали с 1,25 на сто и цената им на борси и тържища е средно 1,94 лв. за кг. Същевременно червените чушки са поевтинели с над 12% и така разликата между цените на червените и зелените чушки вече е малка.

Цените на червените чушки на едро са средно 2,20 лв. за кг.

След червените чушки, най-голямо е понижението на цените на тиквичките – с 8,31% за седмица, като на борси и тържища ги продават средно по 1,50 лв. за кг. На трето място по поевтиняване е гроздето. Цената му е свалена със 7,17% и на едро го продават средно по 2,98 лв. за кг.