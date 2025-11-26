Пазарът на имоти в Гърция отчита ръст от 7,7%

Цените на апартаментите са се увеличили с 6,6% в Атина, 9,6% в Солун, 8,9%

Очаква се цените на апартаментите да са се увеличили средно със 7,7% през третото тримесечие на 2025 г., съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

През 2024 г. цените на апартаментите са се увеличили със среден годишен темп от 9,1%, в сравнение със средно увеличение от 13,9% през 2023 г., според данни на Банката на Гърция.

През третото тримесечие на 2025 г. годишният темп на покачване на цените е бил 6,6% за нови апартаменти (до пет години) и 8,5% за по-стари апартаменти (над пет години).

През 2024 г. цените на новите апартаменти са се увеличили средно с 10,2%,

спрямо увеличение от 12,9% през 2023 г., докато цените на по-старите апартаменти са се увеличили с 8,3% през 2024 г., спрямо увеличение от 14,5% през 2023 г.

Разпределени по региони, през третото тримесечие на 2025 г. цените на апартаментите са се увеличили с 6,6% в Атина, 9,6% в Солун, 8,9% в други градове и 8,5% в други райони на Гърция.

За 2024 г. като цяло цените са се увеличили средно с 8,5%, 11,7%, 7,5% и 10,9% съответно в гореспоменатите райони (ревизирани данни).

Накрая, що се отнася до всички градски райони на страната, през третото тримесечие на 2025 г. се очаква цените на апартаментите да са се увеличили средно със 7,7% на годишна база, докато за 2024 г. те са се увеличили със среден годишен темп от 8,7%.