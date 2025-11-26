Германската армия ще сформира шест батареи с дронове камикадзе

Германската армия подготвя мащабно въвеждане на дронове камикадзе в следващите години, като планира създаването на шест специализирани батареи до 2029 г. Това обяви инспекторът на Бундесвера Кристиан Фройдинг на събитие в Берлин, цитиран от ДПА.

По думите му първата батарея, оборудвана със „среднообхватни изчакващи муниции“, трябва да влезе в експлоатация през 2027 г., а до края на 2029 г. към нея ще се присъединят още пет. Тези системи представляват дронове, които могат да останат във въздуха над бойното поле и да поразяват целта веднага след идентификация.

Фройдинг уточни, че всяка батарея ще бъде с размер на рота – между 60 и 150 военнослужещи – и ще разполага с модерни оръжейни системи с по-голям обсег. Паралелно с това армията разработва и системи за защита на военни обекти от атаки с дронове, които да бъдат внедрени на територията на цяла Германия.

Генерал-лейтенантът очерта визия за „бойно поле на бъдещето“ – мрежово, управлявано от данни, силно прозрачно, асиметрично и с ключова роля на изкуствения интелект. Според него целта е Германия да поддържа надежден отбранителен щит, докато същевременно намира начини да пробива защитата на противника чрез координирани операции във всички военни домейни.