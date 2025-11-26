Гърция обяви червен код: Бурята „Адел“ наближава

Опасност от поройни дъждове

Генералният секретариат за гражданска защита на Гърция обяви червен код за опасно време в Йонийските острови, Западна Гърция, Епир и Пелопонес от сряда до петък, съобщава в. „Катимерини“.

Министерството на климатичната криза и гражданската защита уточни, че днес ще проведе извънредни съвети с местните власти и службите за гражданска защита. След това е възможно червен код да бъде обявен и в други райони на страната.

Бурята „Адел“ се очаква да донесе проливни валежи и гръмотевични бури, като ще засегне западните и северозападните райони, северната част на Йонийско море и региона на Епир. Също така екстремното време може да обхване източната част на Егейско море и други части на Западна и Северна Гърция.

Комисията за оценка на риска, свикана от генералния секретар по гражданска защита Никос Папаифстатиу, предупреди за опасност от поройни дъждове и силни бури.

Миналата седмица подобни условия вече нанесоха щети на много места в Северозападна Гърция, като местните власти се опитват да възстановят инфраструктурата преди пристигането на втората вълна.