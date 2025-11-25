Вучич даде на "Газпром" 50 дни да продадат дела си в НИС

Централната банка на Сърбия обяви готовност да спре платежните операции с националната петролна компания

Сръбският президент Александър Вучич предоставя на руската страна 50 дни, за да продаде мажоритарния си дял в националната петролна компания НИС, която се намира под американски санкции от 9 октомври.

В началото на януари т.г. САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания в Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром". Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но руската страна обяви едва преди дни, че е готова да продаде своя дял.

Сръбската държава притежава 29,9% от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9%, припомня БТА. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дела от 11,3% на компанията-майка „Газпром“.

Вучич съобщи, че вчера е предложил на правителството да се дадат още 50 дни за намиране на нов инвеститор или купувач за НИС, и дотогава да не се пристъпва към национализация - мярка, която сръбското правителство вече прие.

"Вчера имахме заседание на правителството. Това беше моето предложение и моето решение. Помолих цялото правителство да изрази мнението си и те го подкрепиха, вместо незабавна национализация", обясни президентът.

Той добави, че Сърбия "желае на руската страна успех в намирането на купувач".

"Ние не се намесваме в техния избор. Готови сме да страдаме, но няма да национализираме. След това ще се наложи... ще ни свършат земите, няма да национализираме дори тогава, но ще въведем собствена администрация и ще платим най-високата цена на руските си приятели", каза президентът на Сърбия по време на извънредно изявление.

По думите му, единствената рафинерия на страната - в Панчево, функционира в ниска степен на екпслоатация и може да продължи да работи още само 4 дни, докато спре напълно.

Междувременно, Народната банка на Сърбия обяви готовност да спре платежните операции с националната петролна компания НИС, която се намира под американски санкции от 9 октомври, предаде ТАНЮГ.

В съобщение на централната банка на Сърбия се казва, че ако петролната компания не получи лиценз за дейността си, "Народната банка ще преустанови платежните операции с НИС, за да не се постави под въпрос стабилността на вътрешната финансова система, т.е. за да продължат да функционират безпроблемно платежните операции в страната“.

Преди дни Народната банка на Сърбия получи предупреждение за възможността САЩ да въведат т. нар. вторични санкции върху основната финансова институция в страната заради вече поставената под санкции НИС.