Още четирима задържани за обира на Лувъра

Френските власти задържаха днес още четирима души в рамките на разследването на зрелищния обир на бижута от Лувъра, съобщи парижката прокуратура, предаде АФП.

"Става въпрос за двама мъже на 38 и 39 г. и за две жени на 31 и 40 г., всички от региона на Париж", каза Лор Беко след предишни обвинения срещу четирима други заподозрени за обира от 19 октомври.

Миналия месец четирима обирджии влязоха посред бял ден в Лувъра – най-посещавания в света музей, и само за 7 минути успяха да задигнат бижута за около 102 млн. долара преди да избягат със скутери.

Четиримата вече обвинени са трима мъже и една жена.