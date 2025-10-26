Арестуваха двама заподозрени за кражбата на бижута от Лувъра

Двама заподозрени за дръзката кражба на френски кралски бижута от Лувъра са арестувани в Париж в събота вечерта и в момента се разпитват, съобщават Ройтерс и АФП, цитирайки вестник Le Parisien.

Единият от двамата заподозрени е бил на път да напусне страната и е бил задържан на летище „Шарл де Гол” около 22:00 часа в събота, пише вестникът. Другият е бил арестуван по-късно същата вечер в предградието Сен-Сен-Дени, северно от Париж.

Парижката прокуратура потвърди арестите, предаде БТА.

На 19 октомври крадци откраднаха осем ценни бижута на стойност около 102 милиона щатски долара от колекцията на Лувъра, разкривайки пропуски в сигурността, като проникнаха в най-посещавания музей в света, използвайки кран, за да счупят прозорец на горния етаж в работно време. Те избягаха със скутери.

Новината за кражбата се разнесе по целия свят, предизвиквайки анализ във Франция за това, което някои счетоха за национално унижение.

Според Le Parisien двамата мъже са на около 30 години и са родом от района на Сен-Сен-Дени. Те са били известни на френската полиция, а единият от заподозрените е бил на път да замине за Алжир, пише вестникът.

Вчера ДПА съобщи, че част от ценната колекция бижута на парижкия музей е преместена във Френската централна банка по съображения за сигурност.

Според информация на RTL, бижутата са били поставени в трезор с висока степен на сигурност, намиращ се на 26 метра под земята. Около 90% от златния резерв на Франция също се съхранява там.

Преместването на ценностите се счита за извънредна мярка. Бележниците на Леонардо да Винчи, чиято стойност се оценява на над 600 милиона евро, се съхраняват в тези трезори от няколко години.