Зеленски иска среща с Тръмп на Деня на благодарността за финализиране на мирния план

Украинският президент Володимир Зеленски иска да се срещне с президента Тръмп „възможно най-скоро“ – вероятно по време на Деня на благодарността – за да финализират съвместно споразумение между САЩ и Украйна относно условията за прекратяване на войната, съобщи Axios, позовавайки се на началника на кабинета на Зеленски Андрий Йермак.

След това решение трябва да бъде взето от Русия, която вече е заявила, че е готова да работи по първоначалната версия на плана.

Американски и украински представители са се споразумели по повечето аспекти на плана, който се различава значително от първоначалното 28-точково предложение на САЩ. Сега, според Йермак, Зеленски иска да договори въпроса за евентуални териториални отстъпки със самия Тръмп.

Американски представител е потвърдил, че се водят разговори с украинската страна за среща тази или следващата седмица, но заявил, че точната дата все още не е определена.

Тръмп ще напусне Вашингтон във вторник вечерта и планира да отпразнува Деня на благодарността в имението си Мар-а-Лаго, където ще остане до неделя. Йермак отбеляза, че провеждането на срещата по време на празниците може да има символично значение, след което Тръмп „ще може да каже: „Вижте, нашата позиция с украинците е потвърдена и договорена. Ние я подкрепяме и продължаваме да разговаряме с руснаците.“

Основното, което президентите трябва да обсъдят, се отнася до териториалния въпрос. Според Йермак обаче, това не е единственият въпрос, който Зеленски иска да обсъди с президента на САЩ.

Един от ключовите въпроси, договорени в новия проект, са гаранциите за сигурност, които САЩ и техните европейски съюзници ще предоставят на Украйна. „Мисля, че сега изглежда много солиден“, каза Йермак за текста на споразумението. „Мисля, че това е историческо решение на президента Тръмп и САЩ да предоставят толкова стабилни гаранции за сигурност, каквито Украйна никога преди не е имала.“

По думите му, гаранциите за сигурност ще бъдат „правно обвързващи“ и американската страна „е реагирала положително“ на идеята за тяхното закрепване във официален договор.

Предишният проект на споразумението призоваваше САЩ и НАТО да считат нападението на Русия срещу Украйна за нападение срещу цялата „трансатлантическа общност“.

Първоначалният план на САЩ също така призоваваше Украйна да се откаже от желанието си за членство в НАТО и присъствието на войски на НАТО на своя територия в замяна на гаранции за сигурност. Йермак заяви, че Украйна няма да се откаже от конституционния си ангажимент да се движи към НАТО в бъдеще, но добави:

„В момента живеем в реалността. Не сме в НАТО.“

Настоящият проект вече съдържа 19 точки, от които са премахнати въпроси, които не са пряко свързани с мира в Украйна, а няколко други са изменени, за да станат по-приемливи за Киев.