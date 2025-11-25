И индустрията покрай последното сбогом не е имунизирана срещу корупцията

Погребалните агенции определяли цените на услугите си според облеклото на потърсилите съдействието им хора

Войната с Русия отприщи люта борба между престъпните кланове за мъртъвци

За организираната престъпност в Украйна смъртта вече е доходоносна поне колкото проституцията, наркотрафика и хазарта. За съжаление въоръженият конфликт с Русия отприщи люта борба между престъпните кланове за мъртъвци, в която милост няма. Така или иначе погребалната мафия в Украйна процъфтява като никога благодарение на войната и трупа милиони за сметка на нещастните є жители, които губят всеки ден близки на фронта или след руските бомбардировки на градове и села. В същото време погребалната индустрия в изстрадалата страна въобще не е имунизирана срещу корупцията, също като властта в Киев, но за съвпадението никой не говори.

Горните изводи са на най-тиражирания парижки всекидневник “Льо Монд”, който прати през изминалите дни репортерката си Фостин Венсан да обходи погребалните агенции в Киев и Одеса. И тя установи в разговорите си с техни служители, че неформалните им споразумения с полицията, болниците и моргите, от където са ги уведомявали “приоритетно срещу заплащане за всеки смъртен случай”, след нахлуването на Русия са обхванали и регионалните донаборни центрове. А те са натоварени да уведомяват семействата за смъртта на войник и да предлагат на опечалените да организират погребението на загиналия с общински средства.

Но вместо това служителите във въпросните центрове принуждавали роднините на мъртвеца да наемат “по-свестните частни погребални бюра”, с които обаче са имали споразумения за получаване на комисионна.

След протестите на редица семейства държавата е принудена да вземе мерки и тези случаи намаляват, но според заместник-шефа на организацията на ветераните в Одеса - Микола Сторожук, “корупцията в алъш-вериша с отвъдното продължава и днес с пълна сила в цяла Украйна”. Като сега тя захапва не толкова персонала на донаборните центрове, а общинските служители по места, които пак оказват натиск върху семействата на убитите войници да изберат за “погребение като хората” обгрижилите ги с подкупи частни компании.

Според статистическите данни, публикувани от “Льо Монд”, в момента в Украйна има около 3000 частни погребални бюра, като над две трети от тях - особено най-луксозните и скъпите - се контролират от мощни кланове на организираната престъпност. Като тя е разпростряла ръцете си не само върху конкретната церемония по изпращане в отвъдното на горките най-често млади хора, но и върху всичко свързано с траура - цветя, венци, некролози, паметници и т. н. Именно тази мафия е усетила първа войната като благодатна почва за процъфтяването на бизнеса със загиналите войници и още в началото на конфликта цените за “Последно сбогом!” започват да растат неудържимо.

Така например през февруари 2022 г. едно погребение е струвало според официални данни средно 200 щатски долара, а сега цената стига 1000 долара, като сумата не включва ковчега, който в луксозен вариант може да удари и 10 000 долара...

Представител на Украинското Министерство на общностното и териториалното развитие заявява пред френската репортерка, че “корупцията и злоупотребите в сектора на погребалните услуги остават един от най-значимите и сложни проблеми в работата на институцията”. В изготвения от ведомството “план за действие срещу корупцията” се подчертава, че тайните споразумения, сключени от компании с членове на правоохранителните органи и с медицински персонал, са “често срещани”, че те представляват “нарушение на правата на семействата” и че създават “несправедливо предимство на определени участници на пазара”.

Документът описва множество злоупотреби, като например “служители на морги, като понякога извършват неоправдани аутопсии единствено, за да накарат семействата да платят за наложената им услуга”. И обратно - “някои семейства са принудени да плащат, за да предотвратят извършването на аутопсия.”

И няма майтап - на всичко отгоре погребалните агенции в Украйна определяли цените на услугите си според облеклото на потърсилите съдействието им хора. “Колкото по-богати изглеждат те, толкова по-висока е цената” - обяснява на Фаостин Венсан вещият в бизнеса с ковчези киевчанин Михайло Серебряков. Според него правителството възнамерявало да засили борбата със злоупотребите в погребалния сектор, но подготвеният за целта законопроект така и не бил внесен във Върховната Рада.