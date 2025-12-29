Фермерски блокади разделят Гърция преди Нова година

Гръцките фермери планират да засилят блокадите

Гърция е изправена пред широко разпространени транспортни проблеми, тъй като фермерите се готвят да засилят блокадите на пътищата в цялата страна през последните дни на годината, което според организаторите има за цел да увеличи натиска върху правителството да отговори на техните искания, пише To Vima.

Селскостопанските производители от централния регион Тесалия се очаква да пристигнат с тракторите си в град Лариса в понеделник, 29 декември, което ще бележи нова фаза на координирани протести. Представители на синдикатите казват, че повечето участници подкрепят ескалирането на действията, включително затварянето на основни магистрали, които свързват северна и южна Гърция, както и по-малки обслужващи пътища.

На няколко протестни точки фермерите планират да блокират напълно както главните, така и второстепенните пътища за часове наред. В някои райони бариерите за таксуване се вдигат, за да се позволи на шофьорите да минават без да плащат, докато в други протестиращите се опитват да блокират митническите контролни пунктове.

Въздействието върху пътуването е незабавно,

като шофьорите съобщават за дълги закъснения и движение с изключително ниска скорост. Някои шофьори казват, че са останали блокирани с часове на странични пътища, докато други описват периодични отваряния, които за кратко облекчават задръстванията.

Лидерите на протестите твърдят, че тези едновременни действия са необходими, за да се засили натискът върху правителството, което според тях все още не е отговорило адекватно на ключовите искания на селското стопанство. След демонстрациите в понеделник се очаква фермерите да се насочат към центровете на градовете, за да обяснят позицията си директно на обществеността.

Въпреки това, в движението се появиха различия. Съобщенията, че няколко групи фермери в страната предпочитат диалог, а не продължаваща ескалация, предизвикаха силни реакции от страна на лидерите на протестите в Тесалия, които обвиняват другите, че подкопават колективните усилия. Конкурентните групи настояват, че не са официално представени в националните координационни органи, което подхранва дебата за това кой законно представлява фермерите.

Национална среща за преоценка на стратегията е насрочена за малко след Нова година.