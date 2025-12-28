Лют студ сковава Европа: Полярният вихър е обърнат с главата надолу, целият континент ще го усети

Метеоролозите предупреждават, че това е дългосрочна прогноза, но тя се подкрепя от ясни атмосферни развития и подобни примери от миналото

Европа се готви за по-студено от нормалното начало на 2026 г., след като полярният вихър беше сериозно нарушен в стратосферата. Според последния метеорологичен анализ, много студен въздух от полярните региони ще бъде освободен и ще достигне европейския континент, където ще се поддържат ниски температури през януари, пише Severe Weather.

Полярният вихър е атмосферна система, която обикновено задържа студения въздух в Арктика. Когато тази система отслабне, студът може да се премести на юг, засягайки Европа и Северна Америка.

Какво се случи в атмосферата?

В края на ноември и началото на декември се наблюдава рядко явление, наречено стратосферно затопляне. Температурите и налягането се повишиха рязко на голяма надморска височина, дестабилизирайки полярния вихър.

Този тип събитие рядко се случва толкова рано през студения сезон. Последиците му не са видими веднага на Земята, а след няколко седмици, когато промените в атмосферата спаднат до по-ниски нива.

Студен въздух се насочва към Европа

Прогнозите показват, че полярният вихър се е разделил на две основни области. Едната засяга Северна Америка, а другата се насочва към Европа. Тази ситуация позволява на студен полярен въздух да навлиза на континента от север.

През следващите дни и началото на следващата година по-голямата част от Европа ще бъде засегната от ниски температури, включително южните региони. Възможни са и снеговалежи, където условията са благоприятни.

Анализът на минали години с подобни ситуации показва, че подобни студени епизоди могат да продължат няколко седмици. Дори ако полярният вихър може частично да възвърне силата си на голяма надморска височина, моделите показват, че студът може да се задържи в Европа през целия януари.

Какво показва прогнозата за януари?

Прогнозите за януари показват температури под нормалните в по-голямата част от континента. Циркулацията на въздуха ще благоприятства навлизането на студени въздушни маси от север и североизток, което ще поддържа истински зимен модел.

Метеоролозите предупреждават, че това е дългосрочна прогноза, но тя се подкрепя от ясни атмосферни развития и подобни примери от миналото, уточнява сайтът за прогнози Severe Weather, цитиран и от Antena 3 CNN.