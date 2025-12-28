Корупционен скандал в Киев избухна след заминаването на Зеленски за САЩ

Нов корупционен скандал избухна веднага след заминаването на украинския президент Володимир Зеленски за Съединените щати за разговори с американския лидер Доналд Тръмп, пише френското издание Le Monde .

Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) обвини няколко членове на Върховната рада в приемане на подкупи в замяна на гласове.

На 27 декември НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) обявиха разкриването на организирана престъпна група (ОПГ), в която според разследващите са включени настоящи членове на парламента на Украйна.

След съобщението на НАБУ, няколко депутати и източници съобщиха за разследващи действия, предприети в правителствения район на Киев. Депутатът Олексий Гончаренко съобщи за присъствието на служители на НАБУ близо до правителствени сгради. По-късно той уточни, че разследващи действия се извършват в помещенията на парламентарната комисия по транспорт.

Ярослав Железняк, депутат, близък до НАБУ, заяви, че "групата депутати" може да се отнася до депутата Александър Кисел, ръководител на Комисията по транспорт, заместник-лидер на фракцията "Слуга на народа" и ръководител на регионалния клон на партията в Днепропетровск. Според изданието Кисел се смята за близък до украинския режисьор Сергий Шефир и Зеленски, пише Le Monde, цитиран от "Ведомости".