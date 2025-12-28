Без оптимизъм: В Германия предупредиха за продължителна стагнация

Клеменс Фюест от института Ifo обвинява правителството на Мерц, че изостря проблемите, вместо да ги решава

Президентът на мюнхенския институт Ifo, Клеменс Фюст, критикува германското правителство под ръководството на канцлера Фридрих Мерц за неговата икономическа политика. "За съжаление, всичко трудно се оставя на заден план. Това няма да проработи в дългосрочен план", каза Фюст пред Süddeutsche Zeitung, пише Der Spiegel. Той добави, че канцлерът избягва основните предизвикателства в икономическата политика.

"Не е нужно много смелост, за да хвърляш пари за всичко"

Правителството се опитва да реши много проблеми с финансови средства. "Не е нужно много смелост просто да хвърляш пари за всичко", каза Фюест.

Той твърди, че политиците изострят проблемите за частния сектор, вместо да ги решават. Като примери той посочи пенсионната политика и потенциалното увеличение на данъците и осигуровките. "В крайна сметка Германия може да навлезе в период на продължителна стагнация", прогнозира експертът.

Още в средата на декември Фюест отбеляза: "Компаниите са по-песимистично настроени за първата половина на 2026 г." Този коментар беше провокиран от резултатите от проучването на Ifo за бизнес климата. "Годината приключва без чувство на оптимизъм", заяви тогава Фюест.

Помрачени очаквания

През декември индексът на бизнес климата на Ifo спадна с 0,4 пункта до 87,6 пункта, съобщи базираният в Мюнхен изследователски институт. Икономистите средно очакваха леко повишение до 88,2 пункта. Индикаторът за очакванията се влоши осезаемо, спадайки с 0,8 пункта до 89,7 пункта. Индикаторът за текущата ситуация обаче остана непроменен на 85,6 пункта. Институтът Ifo анкетира 9000 компании месечно.