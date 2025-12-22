Германия разкри важна причина за икономическите проблеми

Болните служители стават все по-скъпи за германската икономика

Работодателите са изплатили 72,3 милиарда евро под формата на продължаващи плащания на заплати по време на болничен миналата година

Разходите за отпуск от болест все повече натоварват германската икономика. Тези за лечение през 2024 г. ще струват на германската икономика 200 милиарда евро, според Bild, позовавайки се на правителствен доклад.

Според въпросния доклад, загубеното производство и заплати поради болнични струват на компаниите над 200 милиарда евро през 2024 г. Освен това, миналата година всеки германски служител е отсъствал от работа средно по 20,8 дни, почти четири дни повече, отколкото през 2020 г. Всеки загубен работен ден е струвал на компаниите средно 152 евро, с 28 евро повече, отколкото преди пет години.

Миналата година повечето болнични листове (19,4%) са били за заболявания на опорно-двигателния апарат (напр. проблеми с гърба) и дихателната система (18,1%), както и на психични и поведенчески разстройства (16,7%).

Процентът на отпуските по болест е бил особено висок в секторите на медицинските грижи (9,36%), производството на метали (9,33%), публичната администрация (8,70%) и търговията на дребно (7,14%). Значително по-ниски нива са установени в сектори като финанси и застраховане (5%) и хотелиерство и ресторантьорство (4,84%).

Продължаващите плащания на заплати също се натрупват

Загубата на производство поради болни служители е нараснало до изумителните 134 милиарда евро, пише Bild. През 2020 г. цената на пропуснатото производство беше 87 милиарда евро. Продължаващите плащания на заплати по време на заболяване също стават все по-скъпи. Според социалния бюджет на федералното правителство, работодателите са платили 72,3 милиарда евро за това през миналата година. Това е с 15,1 милиарда евро (26,4 процента) повече отколкото преди пет години.

Допълнителна тежест за компаниите в трудни времена

Щефан Гент, главен изпълнителен директор на Германската федерация на търговците на дребно, заяви пред немската преса, че високият процент на болнични отпуски е допълнителна тежест за компаниите през тези трудни времена и отслабва тяхната конкурентоспособност. Той вижда една от причините в практиката за получаване на болнични листове по телефона. Федерацията призовава за премахване на тази практика.