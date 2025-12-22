Украйна удари руски нефтен терминал в Черно море

Дронове на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) са поразили морския нефтен терминал „Таманнефтегаз“ в руския Краснодарския край. Това съобщи Укринформ, позовавайки се на свой осведомен източник в разузнавателната служба.

В резултат на ударите са повредени елементи от оборудването на терминала, кеят за втечнен газ и пристанищната инфраструктура, което е причинило мащабен пожар.

От ГУР отбелязват, че енергийният сектор на Русия е пряко замесен във финансирането на войната срещу Украйна.

По-късно Генералният щаб на ВСУ потвърди щетите по „Таманнефтегаз“.

„В рамките на намаляването на военно-икономическия потенциал на руския агресор, в нощта на 22 декември подразделения на Силите за отбрана на Украйна нанесоха удар по нефтения терминал „Таманнефтегаз“ в Краснодарския край на Руската федерация“, се казва в съобщението на ГЩ. "Регистрирана е серия от експлозии. Съобщава се за повреда на тръбопровод, два кея и два кораба, както и за пожар на площ над 1000 кв. м. и поне един кораб. Освен това, в резервоарния парк е избухнал пожар."

Претоварният комплекс „Таман“, управляван от „Таманефтегаз“, е един от най-големите в Черноморския регион. Общият обем на резервоарния парк за петролни продукти и втечнен газ е над 1 милион кубически метра.