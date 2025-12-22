Белгия отчита ръст на сигналите за насилие, свързано с наркотици

Белгия отчита ръст на сигналите за насилие. Значителна част от тях са пряко свързани с разрастващата се търговия с наркотици, съобщи белгийската новинарска агенция Белга.

В момент, когато полицията изпитва затруднения с набирането на квалифицирани кадри, а съдебната система е претоварена и разполага с ограничен ресурс, броят на тежките престъпления продължава да расте, предаде БТА.

В доклад, публикуван през юли 2025 г., Фламандският институт за мир отчита за предходната година 184 случая на употреба на огнестрелно оръжие в Белгия, а в 65 процента от тях е имало стрелба. В резултат най-малко 20 души са загинали, а 81 са били ранени. Данните са събрани по проекта "Наблюдение на инцидентите с огнестрелно оръжие", разработен от института съвместно с технологичната компания "Текстгейн" (Textgain) по поръчка на Европейската комисия. Докладът посочва Брюксел като основното място, където се извършват престъпления с огнестрелно оръжие.

Наред с Нидерландия, Белгия се утвърждава като един от водещите европейски центрове за производство, разпространение и транзит на наркотици. Местното производство е насочено основно към канабис и синтетични вещества, докато пристанището в Антверпен играе ключова роля като входна точка за кокаина, доставян от Южна Америка. Оттам наркотиците се разпределят към пазарите в цяла Европа.

Пазарът на наркотици в Белгия е силно конкурентен. Растящото търсене на канабис, кокаин и MDMA е съпроводено от увеличено производство и внос, което привлича нови участници в схемите за осигуряване на дял от печалбите. Това изостря конкуренцията, а оттам и насилието.

Насилието, свързано с наркотици, има различни проявления – от палежи на жилища и търговски обекти до целенасочени нападения с огнестрелно оръжие срещу съперници на обществени места. Антверпен и Брюксел са в центъра на тази ескалация: в Антверпен по-често мишена стават имоти и бизнеси, докато в Брюксел инцидентите по-често засягат конкретни лица.

Белгия има и дългогодишна репутация на производител и износител на огнестрелно оръжие - тя е дом на известния производител "ФН Херстал" (Fabrique Nationale de Herstal). В същото време обаче Белгия е обект на критики заради ролята си в незаконната търговия с оръжие, често свързвана с наркотрафика. Темата привлече международно внимание през 2010 г., когато бе установено, че терористични мрежи, извършили атаки във Франция и Белгия, са се снабдявали с оръжие от нелегалния белгийски пазар.

Въпреки затягането на оръжейното законодателство през 2006 г., Белгия продължава да се сблъсква с проблеми, свързани с незаконното притежание и разпространение на оръжия. Комбинацията от лесен достъп до тях и търсенето от страна на наркопрестъпни мрежи допринася за честотата и степента на насилието. Освен огнестрелни оръжия, понякога се използват и гранати, пиротехника и запалителни вещества с цел сплашване или отмъщение.

Макар в момента повечето инциденти да са концентрирани в Брюксел, Антверпен и части от провинция Лимбург, властите предупреждават за възможно географско разширяване на проблема. Според Фламандския институт за мир, ако причините за това не бъдат отстранени, насилието, свързано с наркотиците, може да се разпространи и извън големите градове.

Увеличението на престъпността съвпада с нарастващия натиск върху полицията и съдебната система. Трудностите при набирането на служители, ограничените бюджети и растящият брой съдебни дела правят ефективната реакция все по-трудна. Местните власти вече изразиха безпокойство, че при запазване на сегашните тенденции способността им да овладеят ситуацията ще бъде поставена под сериозен въпрос.