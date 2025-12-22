Съветът на ЕС удължи санкциите срещу Русия

Съветът на Европейския съюз удължи днес ограничителните мерки срещу Русия с още шест месеца, до 31 юли 2026 г., се посочва в изявление на сайта на институцията.

Ограниченията, въведени за първи път през 2014 г., бяха значително разширени след февруари 2022 г. като отговор на войната в Украйна.

В момента санкциите обхващат широк спектър от сектори, включително търговия, финанси, енергетика, технологии и стоки с двойна употреба, промишленост, транспорт и луксозни стоки. Сред мерките са забрана за внос и трансфер на руски суров петрол и петролни продукти към ЕС, изключване на руски банки от системата SWIFT, както и спиране на излъчването и лицензите на няколко медии, подкрепяни от Кремъл.

ЕС също така разполага с инструменти за противодействие на опитите за заобикаляне на санкциите, уточняват от институцията.