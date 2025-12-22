Роберт Фицо провери на кънки качеството на асфалта на дълго чакан магистрален тунел (ВИДЕО)

Словакия най-накрая отваря тунел, който строи от 90-те години на миналия век

С дължина от 7,5 километра "Вишньове" вече се е превърнал в най-дългия пътен тунел в страната

Качествен контрол на асфалтовата настилка на най-дългия пътен тунел в Словакия направи премиерът на страната Роберт Фицо. В типичния си стил, качен на ролкови кънки, той затвори устата на критиците си и отпразнува завършването на тунел на магистрала, след близо три десетилетия чакане и повече от десетилетие строителство.

"Непонятно е, че дори когато се отвори тунела има два свята! Тези, които никога не са направили нищо за този проект и не са го защитавали (правителството на Радич 2010-2012), днес псуват и очерняват, срещу тези, които знаят какво означава да постигнеш такъв проект до успешен край, а днес имат усмивка на лицата си. Присъединявам се към тези, които ще се усмихнат днес, защото тунелът "Вишньове" ще подобри живота на словаците - и това е основната мисия на работата на политиката", написа щастливият премиер на Словакия Роберт Фицо на страницата си във "Фейсбук" и направи качествен контрол на асфалтовата настилка, качен на ролкови кънки.

След близо три десетилетия планиране и повече от десетилетие строителство, Словакия най-накрая отвори за движение тунела "Вишньове" в понеделник, 22 декември. Тунелът в Северна Словакия представлява ядрото на 13,5-километровия участък от магистрала D1 между Лиетавска Лучка и Дубна Скала, ключово липсващо звено по главния път на магистралата към Кошице.

"Участъкът е буквално благословия за този регион и за Словакия като цяло", каза в речта си при откриването министър-председателят на страната Роберт Фицо.

Все още не е ясно кога ще бъде разрешено движението в тунела, въпреки че министърът на транспорта на страната Йозеф Раж заяви, че той трябва да бъде отворен най-късно до 19:00 часа местно време, пише Denník N. С предаването на тунела "Вишньове", добави министърът, се очаква да се увеличи и използването на участъка Хричовске Подхрадие – Лиетавска Лучка.

"Тунелите "Овчарско" и "Жилина" бяха използвани от сравнително малко шофьори и едва сега, с откриването на "Вишньове", изграждането им наистина започва да има смисъл", каза Раж.

С дължина от 7,5 километра, "Вишньове" вече се е превърнал в най-дългия пътен тунел в Словакия. Очаква се тунелът значително да облекчи трафика между Жилина и Мартин, като отклони повече от 80 процента от превозните средства от претоварения и предразположен към инциденти път под замъка Стречно.

Новият маршрут ще съкрати пътуването с около 15 минути и ще подобри безопасността на участък, където от 1998 г. насам 33 души са загинали при пътнотранспортни произшествия.