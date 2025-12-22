Лукашенко каза колко "максимум" комплекса "Орешник" ще бъдат разположени в Беларус

Комплексът вече е влязъл в бойно дежурство в страната

"До 10 руски системи "Орешник" ще бъдат разположени в Беларус", обяви беларуският президент Александър Лукашенко.

"Е, десет би било максимумът", каза той в коментар за Телеграм канала "Юнашев на живо".

По-рано пред парламента на републиката президентът съобщи, че системата "Орешник" е постъпила на бойна служба в републиката. Той отрече съобщенията, че системата е била разположена в Слуцк. Лукашенко отбеляза, че половината от руската система "Орешник" е произведена в страната.

Агенция ТАСС припомня, че на 6 декември 2024 г., след заседание на Висшия държавен съвет на Беларус в Минск, президентът на страната Александър Лукашенко обяви, че е поискал от руския президент Владимир Путин да разположи системата "Орешник" в републиката. Държавният глава на Русия заяви, че системата може да бъде доставена през втората половина на 2025 г. В Беларус системата "Орешник" ще бъде част от Стратегическите ракетни войски на руските въоръжени сили, но Минск ще определя нейните цели. На 10 ноември 2025 г. президентът на Беларус заяви пред репортери, че системата "Орешник" ще влезе на бойна служба през декември.